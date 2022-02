Nairo Quintana anunció su apoyo a uno de los precandidatos presidenciales de la Centro Esperanza

Jorge Enrique Robledo, de la Coalición Centro Esperanza, madrugó este martes, 1 de febrero de 2022, a inscribir su precandidatura presidencial en la Registraduría Nacional. Allí explicó la estrategia de campaña con los demás aspirantes, de cara a la consulta del 13 de marzo.

“Va a haber momentos en que vamos a estar juntos en la Coalición de la Esperanza, inclusive va a haber momentos en que vamos a hacer debates entre nosotros, para que la opinión pública compare, y, en otros momentos, vamos a estar cada uno por su cuenta”, dijo.

Jorge Enrique Robledo dijo que la Coalición Centro Esperanza hoy está más unida que nunca y que la salida de Íngrid Betancourt no la debilita.

“La Coalición de la Esperanza es un proyecto tan fuerte, que inclusive resiste situaciones como esas que son naturales en un proyecto que es diverso, es que recordemos que este proyecto no tiene propietarios. Entonces, no es sorprendente que haya personas que se vinculen y de pronto se desvinculen, pero esto sigue siendo fuerte como un roble”, anotó.

En cuanto a los respaldos políticos en la Coalición de la Centro Esperanza, este martes, el precandidato Carlos Amaya recibió el respaldo del ciclista Nairo Quintana.

Carlos Amaya y Nairo Quintana salieron en bicicleta desde el puente de Boyacá hasta Bogotá y ahora Amaya se prepara para inscribir su precandidatura en la Registraduría Nacional.

“Hoy, estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy, entrego esta bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país”, aseguró Nairo Quintana en un video en el que aparece junto a Carlos Amaya.

“Parcero querido, con toda, no hay lucha imposible”, le respondió el precandidato de la Centro Esperanza.

Carlos Amaya inscribirá su precandidatura este miércoles, 2 de febrero de 2022, al igual que Alejandro Gaviria . El jueves lo hará Juan Fernando Cristo y el viernes, Sergio Fajardo.

La movida en el Pacto Histórico

En el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar reconoció, a través de una entrevista a El Espectador, que es necesaria la entrada de César Gaviria y los liberales a la coalición para que Gustavo Petro pueda ser elegido como presidente de Colombia.

En diálogo con Noticias Caracol, Gustavo Bolívar dijo que “no es gratis que varios congresistas estén llegando al Pacto Histórico” y que entre los precandidatos se encuentre Luis Fernando Velasco.

“Esto presiona, obviamente, a las directivas del Partido Liberal para que tomen esa decisión de ingresar al Pacto Histórico, si quieren que el partido recobre su grandeza y su razón de ser, que no era otra cosa que defender lo social, defender las luchas de las minorías de esta país”, sostuvo.

Entretanto, en la tarde de este martes, Alfredo Saade inscribió su candidatura para participar en la consulta del Pacto Histórico en marzo y en la que se elegirá finalmente al único aspirante presidencial de dicha alianza.