"No es la vía, definitivamente": Iván Cepeda sobre abucheo al presidente Duque en el Congreso

Cuando el presidente Iván Duque presentaba sus logros en materia de paz, durante la instalación del nuevo Congreso, e mpezaron los abucheos por parte de miembros del Pacto Histórico que le gritaban “mentiroso”. El discurso se vio interrumpido. Aunque el jefe de Estado intentaba retomar la palabra, las voces inconformes sonaban más fuertes.



La situación llegó a tal punto que el presidente del Senado en ese momento, Juan Diego Gómez, tuvo que llamar al orden e incluso advertir que pediría apoyo a la seguridad.

Con los ánimos menos caldeados dos de los contradictores de Iván Duque hablaron de lo ocurrido. Iván Cepeda, aunque explicó el hecho, reconoció que no era la forma de hacer la crítica: “Yo considero que fue la desesperación por el fracaso con el gobierno actual, pero no es la vía, definitivamente”.

Katherine Miranda manifestó que “conocíamos de primera mano que, igual que lo hizo el año pasado, no iba a escuchar a la oposición. Además, el talante de Duque es poco democrático”.

El Centro Democrático, oposición del gobierno entrante, calificó la situación de bochornosa y llamó al respeto de la dignidad presidencial.

"Evidencia una falta preocupante de esos congresistas”, señaló Andrés Forero. “Eso traza una línea roja sobre lo que yo no quiero ser en la oposición, yo no quiero ser una oposición que no oiga y patanee la institución del presidente”, explicó por su parte Paloma Valencia.

La instalación dejó un sin sabor, no solo entre los legisladores, sino en varios sectores del país.