No va el Fico en el tarjetón: CNE le dice a Federico Gutiérrez que deben ir su nombre y apellido

En la actividad política de este jueves, los candidatos hablaron de propuestas concretas. Gustavo Petro, de impuestos para financiar la educación; Sergio Fajardo presentó su plan de gobierno y Federico Gutiérrez reclamó reparación para las víctimas del conflicto.

En Medellín, Gustavo Petro habló de aumentar la inversión para educación de 4 a 14 billones de pesos, dinero que, dice, saldría de nuevos impuestos que no pagarán ni la clase media ni la clase baja.

“¿Dónde va a recaer el impuesto?, no lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir sobre la población sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas sino sobre sus activos improductivos, dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

El candidato Sergio Fajardo presentó su plan de gobierno, propone construir un nuevo curriculum de aprendizaje, crear el Ministerio de Seguridad, capacitar al Esmad, fortalecer Medicina Legal para facilitar las denuncias y los procesos de violencia intrafamiliar, homicidios y violencia sexual.

“Dicen que los programas solo le preocupan a los académicos o a los intelectuales, que de verdad los programas no importan, que eso es irrelevante para ganar unas elecciones. Nosotros creemos que sí importan y que todo lo que hacemos tiene que ver con usted, con ustedes”, indicó el líder de Centro Esperanza.

En Cartagena el candidato Federico Gutiérrez cuestionó la impunidad de los militantes de las FARC que hoy son congresistas y dijo que hará valer los derechos de las víctimas.

“Tienen que reparar a las víctimas, no entregaron todas las armas, entregaron sólo el 50 por ciento de las armas, a ver el tema de las rutas, ahí quedaron con el tema las disidencias, el tema de la reparación, dónde quedaron los recursos y los bienes”, señaló el exalcalde de Medellín.

Y a propósito de Federico Gutiérrez, el Consejo Nacional Electoral determinó que deberá aparecer en el tarjetón con su nombre y apellido, y no con su hipocorístico, Fico, tal como lo había solicitado.