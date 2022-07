"Paren la matanza": Roy Barreras, nuevo presidente del Senado, a los grupos ilegales

Oficialmente el Pacto Histórico se quedó con la presidencia del Senado de la República. Roy Barreras fue elegido presidente de la corporación con 92 votos a favor, 11 en blanco y 2 nulos. A su lado estarán Miguel Ángel Pinto, del partido Liberal, como primer vicepresidente, y Honorio Enríquez, del Centro Democrático, en la segunda vicepresidencia.

El nuevo presidente del Congreso anunció varios cambios en el ritmo de trabajo del Senado de la República: “Hemos dicho que este Congreso está listo y dispuesto a poner el pie en el acelerador, le pido al gobierno entrante que ponga también el pie en el acelerador, la mano firme en el timón, que permita que las reformas salgan porque que lleguen a tiempo el 7 de agosto. Esperamos las reformas no en septiembre, no en octubre, no en noviembre. Ministros electos, a trabajar también. Tengan las reformas listas”.

A los grupos alzados en armas les hizo un llamado: “La vida de los líderes sociales y ambientales es sagrada, hay que parar la matanza. La vida de todos y de todas y de todes es sagrada, las vidas de los que habitan las aguas y los aires es sagrada, paren la matanza, paren la matanza. Paren la contaminación, paren la muerte, dejen las armas, todas las armas. Son colombianos también”.



Otra de las tareas del nuevo presidente del Congreso será la de recuperar la imagen de la corporación. “Debemos ser garantía de trabajo para dejar atrás esa perversa imagen de ser un Congreso desconectado e ineficaz, recibimos una corporación con una imagen negativa del 73%. Pretendo con ustedes, más que revertir esa amarga percepción, que empecemos a recuperar la confianza cuidada con gestos de compromiso y trabajo”.

Puntualizó que a los congresistas les llegó la hora de que se ganen el título de honorables y que los sectores de la oposición tendrán todas las garantías que requieran.