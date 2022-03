Petro propone modificaciones al sistema pensional, ¿qué dicen otros candidatos presidenciales?

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro desató una controversia por la propuesta de realizar varias modificaciones al sistema pensional en Colombia. Aseguró, entre otras, que los ahorros son públicos. Expertos y fondos privados lo cuestionario, así como también otros aspirantes a la Casa de Nariño.

Propuestas de candidatos a la Presidencia

“Hoy en Colombia tenemos una gran injusticia social, tres de cada cuatro personas, adultos mayores, no tienen pensión ni van a tener. Nosotros proponemos un ingreso mensual de $500 mil para esas personas, propuestas que nos copió Gustavo Petro, pero nosotros no lo vamos a pagar tomando el ahorro de la clase media, vamos a hacer una reforma tributaria en la que los que más tenemos aportemos más para superar esta injusticia social”, explicó el candidato Sergio Fajardo.

“Si les parece mal el sistema pensional manejado por banqueros, imagíneselo manejado por políticos corruptos, como lo propone el candidato Petro. Ni democratizar ni expropiar el ahorro de los colombianos, qué es eso. El problema nuestro es el régimen de prima media con prestación definida, allí no más subsidios a las pensiones más altas y a las personas que tienen mayores ingresos. Transformaremos ese subsidio en un sistema donde todo el mundo tenga derecho, como mínimo, a un salario mínimo de pensión y el resto a través del ahorro. Cada quien ahorra lo que quiera para su pensión, porque sin aportes no hay pensión. Finalmente, aumento inmediato del auxilio al adulto mayor y, sobre todo, inclusión de los campesinos adultos mayores que no conocen bien el programa y el Estado no se ha preocupado de ir a protegerlos”, propone el candidato Enrique Gómez Martínez.

“Es increíble que en Colombia el 75% de la gente no se jubile. La presidencia de Luis Pérez será recordada porque vamos a ampliar la cobertura en pensiones. Las pensiones actuales se van a respetar porque es un derecho adquirido y las vamos a actualizar con el índice del salario mínimo y no con el IPC, que es menor. Igualmente, no se va a modificar la edad de jubilación y, finalmente, vamos a hacer un plan nacional de jubilación de campesinos. Colombia va a recordar a Luis Pérez como el presidente que va a darle a los campesinos los derechos que nunca han tenido”, afirma Luis Pérez Gutiérrez, candidato presidencial.

“Colombia es un país plagado de injusticias y una de ellas tiene que ver con el hecho de que casi la mitad de trabajadores y trabajadoras está en la informalidad y no tiene cobertura pensional y esto se da precisamente porque es un sistema que no tiene buena cobertura, que no tiene sostenibilidad financiera y es muy desigual y muy inequitativo, porque más de 2’500.000 de colombianos y colombianas que nos lo han dado todo no tienen acceso a la pensión digna y debería tenerlo, tiene derecho y esto se da porque le hemos dejado el sistema pensional a la deriva del mercado. El Estado debe ser el motor y la esencia del sistema pensional para poder garantizar lo que he venido proponiendo de que todas las personas que tienen derecho a una pensión digna reciban esa pensión básica y tomaremos todas las medidas necesarias para que así sea dentro de un marco de balance entre el Estado y el mercado”, enfatiza Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial.