Petro sale en defensa de su hija, quien dijo que si Rodolfo gana habría “un estallido social peor”

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, levantó polémica por una declaración que dio durante una entrevista concedida a El País de España. Ella mencionó que habrá “un estallido social” en Colombia en caso de que gane Rodolfo Hernández las elecciones.

“Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, manifestó.

Hay quienes han tomado sus palabras como un presagio de lo que sucederá si Gustavo Petro no es electo el 19 de junio, como el Centro Democrático, que trinó: “Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre”.

El senador salió en defensa de su hija y dijo: “El ataque brutal desatado contra mi hija Sofia tiene en el fondo una razón: Jamás la verán firmando en notaria el recibo de una coima por contratos públicos ni la verán enriqueciéndose con las acciones del gobierno”.

Petro agregó: "El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad".

Además, comentó: "A quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social estallará. Es por eso que le pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia".

Por su parte, la misma Sofía Petro comentó:

“A mi hermanita hoy le quise mostrar unas lecciones:

1 La decencia no pelea con nadie.

2 Frente a las mentiras descabelladas, los insultos desesperados, la mejor respuesta son nuestras acciones.

3 A palabras necias, oídos sordos.

4 La altura no sabe de insultos”.