¿Petro solo reconocerá resultados si le son favorables?: Hernández pide tocar ese punto en el debate

Tras la orden de realizar un debate presidencial y luego de que Gustavo Petro dijera estar listo para hacerlo, Rodolfo Hernández envió un comunicado este jueves 16 de junio expresando que aceptaba realizarlo, pero con condiciones, entre ellas que sea en Bucaramanga y que se aborden 20 temas en la discusión.

Los puntos sugeridos por el ingeniero no están relacionados con el plan de gobierno que ofrece cada candidato, sino con las polémicas que han marcado la contienda electoral. Estos son:

Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.

Alianzas politiqueras de los candidatos.

Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.

Violación de los topes de gastos.

Fuentes de financiación oscuras de la campaña.

Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes.

Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables.

Disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables.

“Son algunos de los temas que considero indispensable incluir, todo en los SESENTA MINUTOS que ordenaron los magistrados. Ponga los suyos sobre la mesa para avanzar”, precisó Rodolfo Hernández.

El ingeniero expresó que, “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga”.

Asimismo, exigió que dentro de los moderadores se encuentren las periodistas Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn, quienes ya confirmaron por medio de sus cuentas de Twitter su disposición para estar en el encuentro.

Por su parte, el sistema de medios públicos RTVC está a la espera de la solicitud de manera conjunta de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para proceder con la realización del debate.

Por ahora ante la entidad solo se ha presentado el jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada.

Desde allí aseguró que “hemos convocado a la campaña de Rodolfo Hernández a través de los delegados, comenzando por su vicepresidenta, les he mandado un texto a cada uno de ellos invitándolos para que ante RTVC definiéramos lo que consideramos debe definirse conjuntamente, que son las reglas del debate”.

Pero, según él, “no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos que no hay ninguna voluntad de hacer el debate”.

Agregó que desde la campaña de Gustavo Petro “hemos estado prestos a hacerlo desde antes de que hubiese una decisión de carácter judicial” y con su presencia en RTVC “hemos ratificado nuestra voluntad”.