Petro vuelve a hablar de perdón social y revela que habló con Salvatore Mancuso

En la recta final de las elecciones presidenciales avanzan las correrías de los candidatos. Gustavo Petro, desde su natal Córdoba, habló de su polémica propuesta de perdón social.

“¿Acaso el perdón social no es sinónimo de la reconciliación?”, dijo.

Reveló detalles de una conversación que habría sostenido con Salvatore Mancuso en la que el exparamiliar, según él, pedía ayuda por la vida de su hijo.

“Me llamó estando en la cárcel. Se sentía traicionado, Salvatore Mancuso creyó que Uribe lo iba a salvar”, agregó el candidato del Pacto Histórico.

Mientras tanto, Federico Gutiérrez llegó a Boyacá para pedirle a la Virgen de Chiquinquirá por su candidatura. Y para hablar de propuestas.

“Necesitamos vías para el campo, vías terciarias, y por eso proponemos pasar de 1 billón de inversión al año de vías terciarias a 3 billones anuales”, indicó el candidato de Equipo por Colombia.

Sergio Fajardo, desde Cali, respondió a Federico Gutiérrez quien cuestionó la estrategia llamada ‘antifico’ impulsada desde su campaña.

“Estamos en una confrontación, entonces yo soy ‘antifico’ en el sentido de que estamos compitiendo. No es un problema personal, a mí me cae bien, me parece querido. Ese no es el problema, yo creo que Fico no está preparado para gobernar este país”, agregó el exlcalde de Medellín.

Además recibió el apoyo de un grupo de microempresarios y mujeres del Valle.

“Esta ciudad que es sinónimo de la riqueza de nuestro país, de las posibilidades de nuestro país, de la industria de la biodiversidad y la cultura al mismo tiempo fue el lugar donde se vio el estallido social. Cali tiene que convertirse en el símbolo de la inclusión”, indicó el candidato.

Tras la polémica que rodeó las vallas publicitarias de Federico Gutiérrez en Cali, luego de la denuncia del alcalde Jorge Iván Ospina por supuestamente instalar más de las permitidas, el Consejo Nacional Electoral pidió a todos los mandatarios locales del país hacer un reporte con la pauta en espacio público de los candidatos.