Gustavo Bolívar reitera que no financió a la primera línea: “Les compré unos cascos y unas gafas”

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, habló en Plaza Caracol sobre sus propuestas de cara a las elecciones regionales que se realizarán el domingo 29 de octubre de 2023. También aclaró los cuestionamientos de sus detractores. Uno de ellos tiene que ver con la supuesta financiación que le brindó a la primera línea.



“Ya lo aclaró la Corte y lo aclaró la Procuraduría, todas las demandas que tuve, que yo no financié a la primera línea, yo lo que hice fue comprarles unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban siendo masacrados, es más, hoy hay 103 jóvenes sin ojos porque ellos tenían que salir a protestar porque el Gobierno de la época, que era Iván Duque, les metió una reforma tributaria para cobrarles IVA a los productos de la canasta familiar en un momento en que la gente estaba encerrada en sus casas sin tener cómo alimentarse, porque el 60% de esta ciudad trabaja en la informalidad, distinto a nosotros que recibíamos un cheque y esperábamos tranquilos en la casa, ellos no tenían cómo vivir y fuera de eso Carrasquilla y Duque salen a proponer una reforma tributaria”, afirmó.

Respecto a la financiación que ha recibido Gustavo Bolívar en su campaña, el candidato instó a los ciudadanos a ir a su sede de campaña.

"Nunca he tenido una bodega, nunca he pagado una bodega, nunca le he pagado a un influencer para que hable bien de mí y nosotros tenemos hoy la campaña más barata de todas. Pueden ir allá, el CNE tiene las cuentas, no hemos querido recibir ni un peso de ningún contratista de esta ciudad, no me afana ganar de esa manera”, dijo.

Y agregó: “No me afana el poder, no me afana llegar. Si llego, lo hago correctamente con la financiación de vida, con la dependencia de vida, porque tampoco me han visto parado con ninguna persona comprometida con la corrupción ni en el pasado ni en el presente”.

Publicidad

Metro de Bogotá

Gustavo Bolívar fue a una notaría donde firmó un documento en el que se comprometió con los ciudadanos de Bogotá a sacar adelante la primera línea del metro como la deje contratada la alcaldesa Claudia López.

“La gente me caracteriza y me conoce porque yo nunca les digo mentiras, y es que el primero de enero hecho a andar el cronograma de trabajo del metro cómo me lo entreguen: si es subterráneo, subterráneo; si es elevado, elevado”, aseveró.

Así mismo, enfatizó en que es “candidato del mismo partido que llevó a Gustavo Petro al Gobierno. Sí voy a ser independiente, pero necesito al Gobierno para impulsar esta ciudad”.

Publicidad

Gustavo Bolívar también expresó en qué consiste su programa de gobierno para combatir la inseguridad, la eliminación del pico y placa y las obras que pretende construir de ser elegido alcalde de Bogotá.