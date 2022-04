Procuraduría abrirá indagación preliminar contra el general Eduardo Zapateiro

La confrontación vía Twitter entre Gustavo Petro y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, generó que la Procuraduría General prepare la apertura de una indagación preliminar contra el uniformado para determinar si incurrió en una falta disciplinaria por una eventual participación en política, según reveló el director de los servicios informativos de Blu Radio, Ricardo Ospina.

Todo empezó cuando el aspirante por el Pacto Histórico sugirió que algunos integrantes de la cúpula hacen parte de la nómina del Clan del Golfo. El alto oficial reaccionó y le respondió con otro trino: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”.

Publicidad

¿Es la declaración del general Zapateiro participación en política?

“Yo no me atrevo a decir que eso es una participación en política, creo que sí es problemático porque es el comandante de las fuerzas y el comandante de las fuerzas no debe referirse a un candidato presidencial de esa manera”, consideró la analista política Paca Zuleta.

“Violó no solo uno, sino dos artículos constitucionales que expresamente señalan que los militares en servicio activo no pueden dar opiniones sobre los movimientos políticos”, sostuvo por su parte el exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao.

Publicidad

Los analistas sí coinciden en que militares y política no se mezclan.

Paca Zuleta recordó “el discurso del presidente Alberto Lleras en el Teatro Patria cuando les dice a los militares ‘cuidado, ustedes están aquí para defender esta institucionalidad sin importar que el presidente sea en ese momento rojo o azul’, y eso es lo que es importante”.

Publicidad

También cuestionó a Gustavo Petro al considerar “que Twitter no es la forma adecuada en la que el candidato debió hacer la denuncia que hizo”.

¿Qué opinan los candidatos sobre la polémica con el general Zapateiro?

Gustavo Petro: “En mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República, respetarán la Constitución de Colombia”.

Publicidad

Federico Gutiérrez: “Quienes en el pasado, a través de las armas y a través de la ilegalidad justamente asesinaban a nuestros policías, a nuestros soldados, entonces ahora en democracia lo que quieren es seguir acabándolos, pero ya moralmente”.

Sergio Fajardo: "La fuerza pública no puede participar en política, hay otras formas de participación que pueden tener las personas".