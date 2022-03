Registrador nacional reconoce "inconsistencias en formularios E-14": ¿qué fue lo que pasó?

En entrevista con Noticias Caracol, Alexander Vega, registrador nacional, se refirió a la controversia que se ha registrado con los movimientos políticos, en especial el Pacto Histórico, por supuestas irregularidades en las elecciones del domingo. Insiste en que no hubo fraude, pero reconoce errores de los jurados y explica qué fue lo que pasó.

“Primero, ratificar que no hubo fraude y no hay posibilidad de ningún fraude en Colombia de acuerdo al sistema electoral. Acá intervienen varios actores, desde la Registraduría, los jurados de votación, testigos electorales y comisión escrutadoras. Lo que hemos identificado a través del escrutinio es que hubo inconsistencias en miles de formularios E-14, que es el formulario o el acta de mesa donde los jurados diligencian los votos de escrutinios sobre todo en la corporación de Senado. No olvidemos que el domingo 13 de marzo hubo tres consultas interpartidistas, hubo elección de Cámara de Representantes, curules de paz, Senado nacional y Senado indígena y en las casillas hubo tachaduras, pero sobre todo en la solicitud de muchos testigos de cubrir todas las casillas se rayaron bastantes formularios y eso originó que la transmisión no llegaran votos, no solo del Pacto Histórico, sino también de varias colectividades políticas”, indicó.

Publicidad

“Lo importante es que estamos revisando una a una las mesas en el país a través de los escrutinios municipales y hoy daremos el parte del escrutinio oficial por parte de los jueces de la República que están haciendo diligentemente el escrutinio en todo el país”, agregó.

Asimismo, se refirió a supuestos problemas en el diseño de los tarjetones y preparación de los jurados de votación.

Publicidad

“La tarjeta electoral estuvo bien diseñada. Frente al formulario E-14, es el mismo formulario o acta de mesa que se usa en todas las elecciones de carácter de Congreso, de presidente y regionales. Es un modelo ya establecido durante varios años y la ubicación de las colectividades se da de acuerdo al sorteo de la tarjeta electoral. Si revisamos los resultados frente al 2018 se redujeron cerca de 1,2 millones de votos nulos de la tarjeta electoral”, anotó.

“Nosotros tenemos claro que redujimos los votos nulos, pero los jurados en el momento de diligenciar no depositaron los votos o rayaron bastante los formularios E-14 por eso la transmisión se vio bloqueda”, afirmó.

Publicidad

El registrador nacional señaló que para este viernes se dará a conocer el resultado oficial de las consultas interpartidistas y el escrutinio oficial en el 97% de mesas del país cómo quedó el Senado. “En Cámara de Representantes vamos en el 94% y ese lo daremos la otra señama”, subrayó.

“Lo más importante acá son los votos y se están corrigiendo los errores. El proceso es transparente, público y tiene control todas las etapas electorales”, añadió.