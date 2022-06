Rodolfo Hernández acepta curul en el Senado de la República

Rodolfo Hernández aceptará la curul en el Senado de la República que se le otorga automáticamente por haber pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, anunció este jueves el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé”, manifestó.

El ingeniero agregó que “esa votación limpia, transparente, expresada a favor de un cambio, fue la que me permitió llegar a la segunda vuelta, donde recibí el generoso respaldo de los más de diez millones y medio de electores que incluyeron a quienes, por diferentes razones, se sumaron a los que me confiaron su deseo de cambio el 29 de mayo. Por estas lógicas razones es que asumiré la credencial de senador”.

Rodolfo Hernández señaló que espera que “la convocatoria del presidente electo a un gran acuerdo nacional sea verdadero y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país reclama profundos cambios cimentados en los más caros valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991”.