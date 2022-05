Rodolfo Hernández afirma que para segunda vuelta “vamos a sacar 12 millones de votos”

Rodolfo Hernández, que va a segunda vuelta con Gustavo Petro por la Presidencia de Colombia, habló con Patricia Janiot sobre su estrategia para ganar las elecciones el próximo 19 de junio. Según él, “a la próxima vamos a sacar 12 millones de votos, va a ser aterrador lo que va a pasar”.

En su conversación, el ingeniero dijo que era cierto que había expresado su apoyo a Petro.

Publicidad

Según él, eso se remontaba a las elecciones de 2018 “porque la otra opción para yo votar era el doctor Duque y nunca creí en Duque por su juventud, su falta de experiencia, su falta de recorrido y no me equivoqué, mire el desastre de gobierno que hizo, nos dejó deudas hasta la coronilla, un desorden total burocratizado, los niveles de corrupción más altos de la historia de Colombia”.

¿Qué dice Rodolfo Hernández de una alianza con Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo?

Descartó que se una al excandidato del Equipo por Colombia. “Como siempre, recibo el agradecimiento que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”, dijo.

“No vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí independiente (…) Ese no es el compromiso mío. Vamos a recibir apoyos a la filosofía de gobierno”, recalcó.

Sobre Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández comentó que “él está invitado, ya lo llamé, necesitamos el apoyo de todos los colombianos que quieran en esta segunda vuelta hacerse presentes con su voto”.

Publicidad

“¿Cómo va a hacer para que no se le salte la piedra?”, le preguntó Patricia Janiot, a lo que él respondió: “Yo ya reconcilié el ego con mi yo real, total de que ya estoy curado, me pueden dar con el balde de la cocina, con el trapero, con la escoba y no voy a reaccionar ante esas agresiones. Tengo el alma limpia y he hecho una meditación trascendental para poder controlar todas esas emociones. Yo sé que lo voy a lograr”.

Aquí la entrevista completa: