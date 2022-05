Rodolfo Hernández: “Estos politiqueros dicen que yo le estoy robando las ideas a Petro, mentiras”

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández enfila baterías de cara a la segunda vuelta presidencial, luego de asimilar su triunfo en las elecciones del pasado domingo sobre el candidato Federico Gutiérrez. “Estábamos en Piedecuesta, allá en la casa de campo, solamente la familia, y los que históricamente van todos los domingos a disfrutar con nosotros, con esas personas recibimos tranquilamente el resultado electoral”, manifestó en entrevista con Noticias Caracol.

Sobre la segunda vuelta con Gustavo Petro, dice ser la opción de los colombianos que no quieren un salto al vacío.

“Yo no me preocupo de qué va a pasar, nosotros sacamos limpiamente, sin comprar ni un voto, sin hacer ninguna transacción, sin ofrecer nada, seis millones de votos, eso fue asombroso hasta para mí. Y ahora, en la segunda vuelta, esperamos que los que no quieran un salto al vacío o no quieran otra opción, porque es que hay dos posibilidades: Gustavo Petro con Piedad Córdoba, con Armando Benedetti y con Roy Barreras, ese es uno, o Rodolfo Hernández. ¿Con quién van a trabajar? ¿A quién le van a entregar la chequera de Colombia, a Gustavo Petro y compañía o a Rodolfo Hernández? Eso es lo que tienen que decidir el 19 de junio”, indicó.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, explicó 20 propuestas de gobierno que, según él, lo diferencian del uribismo, con la intención de desmarcarse de esa orilla política.

“Las necesidades de Colombia son las mismas, habrá interpretaciones de cómo se arreglan esas necesidades, cómo se resuelven, y ahí hay 20 que las vamos a cumplir todas. Tenemos el conocimiento y tenemos el cómo lo vamos a hacer, siempre la mejor manera de hacer es tener enterados a todos los colombianos de cómo lo vamos a hacer y si necesitamos plata de dónde la vamos a sacar, sin hacer reforma tributaria, ni poner más endeudamiento en cabeza de los colombianos. Estos politiqueros dicen que yo le estoy robando las ideas a Petro, mentiras”, señaló.

En cuanto a las alianzas, insiste en que su único acuerdo es con el pueblo colombiano.

“¿Qué es una alianza? Es un acuerdo que hacen con los políticos a ver qué se roba usted y qué me robo yo; o qué politiqueros, qué burocracia meten. Yo no hago eso, yo voy a convocar y estoy convocando a todos los colombianos que me quieran apoyar, sin negociación, pero no les cambio el discurso”, aseguró.

Finalmente, señaló que “el objetivo de cualquier gobierno en el mundo es mejorarle la condición de vida a sus ciudadanos, y vamos a gobernar con el ejemplo, no es gastando plata, robando plata, entregando contratos, nombrando politiqueros quemados en las embajadas, consulados, en los altos cargos, cero, no vamos a hacer eso. Nos vamos a concentrar en eso, en mejorar las condiciones y para mejorar condiciones de vida, esa plata que se derrocha la vamos a aplicar en la agricultura, en cancelarles las obligaciones a los muchachos pobres en el Icetex, en mejorar la educación”.