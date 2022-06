Rodolfo Hernández promete a sus votantes que "no se callará ante la corrupción”

Rodolfo Hernández les agradeció a todos los colombianos que votaron por él el pasado 19 de junio en las elecciones presidenciales, en las que obtuvo el 47,30% de los sufragios (10.574.365). Sin embargo, no confirmó si asumirá como senador para el próximo periodo legislativo.

“Colombianos: quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas”, manifestó a través de Twitter.

Quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 21, 2022

El excandidato consideró que sus votantes esperaban “lograr el sueño que fue creciendo en Colombia, de que yo pudiera alcanzar la presidencia con los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Y que deseaban desde lo profundo de sus corazones que estos principios comenzaran a regir la vida del país, para que se hiciera realidad el cambio que por tanto tiempo hemos estado esperando”.

Por eso, aseguró “que siempre tendrán en mí a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia”.

“Muchas gracias colombianos 💛💙”, terminó diciendo Rodolfo Hernández.