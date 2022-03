Sergio Fajardo critica a Uribe: “No reconoce resultados de elecciones organizadas por su gobierno”

Tras la polémica que se ha presentado en el país por las discrepancias entre los resultados del preconteo de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo y el escrutinio oficial, habló el candidato Sergio Fajardo, candidato de Centro Esperanza.

“En Colombia se sigue deteriorando la confianza de las instituciones. El expresidente Uribe, del Centro Democrático, no reconoce los resultados de unas elecciones organizadas por su gobierno , del registrador que ellos ayudaron a elegir. Petro viene diciendo que aquí no hay democracia y a principios de la semana hablaba de no reconocer los resultados de las elecciones. Grave, gravísimo. Es la antesala de una guerra que nos quieren mostrar y que estamos a punto de empezar a escribir un nuevo capítulo”, expresó.

Y añadió: “Aquí nos quieren decir que la única opción es entre Petro y el que diga Uribe y nos quieren llevar a esa polarización, que es confrontación, guerra, daño. Pero hay oportunidades: las represento yo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza. Hace cuatro años estábamos más atrás y por muy poquito hubiéramos pasado a la segunda vuelta”, sostiene.

“Esta confrontación la estamos viviendo desde el año 2012, que es muy malo para el país. Tenemos que cambiar para construir, para trabajar, pero necesitamos transparencia, que nos expliquen qué es lo que ha pasado detrás de las cosas. Este gobierno cambió la ley de las garantías y cambió la ley de empalme y este gobierno, que su jefe es Uribe, dice que no cree en las elecciones, calcule”, indica.

Sergio Fajardo también dijo estar convencido de que remontará en los resultados para la primera vuelta presidencial: “Vamos a remontar, tengo la convicción. Nosotros representamos algo fundamental que es la lucha de la corrupción. Mire con quién se alía Petro, con quién se alía Fico Gutierrez. Es muy importante, tratan de ignorarlos porque no les gusta”.

E hizo un resumen de lo que su campaña propone: “Donde yo esté siempre estará la educación, la ciencia, la tecnología. Vamos a generar un millón y medio de empleos, a implementar el acuerdo de paz, a construir la seguridad del país dándole oportunidad de los jóvenes que quedan frente al mundo de la criminalidad porque no han tenido oportunidades".

“Construiremos un modelo de desarrollo desde lo ambiental, no vamos a tener glifosato, no vamos a hacer fracking, pero sí vamos a tener exploración de petróleo”, añadió.