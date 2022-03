Sergio Fajardo denuncia que a su novia, María Ángela Holguín, la suplantaron el día de elecciones

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia por la Coalición Centro Esperanza, denunció que su novia, la excanciller María Ángela Holguín, fue suplantada en su puesto de votación el día de las elecciones del 13 de marzo, hecho que fue solo uno de varios que se reportaron durante la jornada.

#ColombiaDecide | En Bogotá, un ciudadano denuncia que fue víctima de suplantación electoral.

“Me quedé sin votar, voy a colocar la denuncia. Cuando llegué me dijeron que se acababa de ir el señor que votó con mi documento” https://t.co/JlvxDSngRk pic.twitter.com/LJpyCv3xmg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 13, 2022

El político habló de la irregularidad el mismo día que anunció que Luis Gilberto Murillo sería su fórmula vicepresidencial.

Publicidad

“María Ángela, cuando fue a votar y llega a su lugar, encontró que ya habían votado en el lugar de ella y ya había una cédula y una huella y dijo ‘pero yo no he venido, acabo de llegar acá’”, reveló en diálogo con RCN Mundo.

Sergio Fajardo reiteró que no es la única denuncia, “estamos hablando de muchos casos, no una situación o caso fortuito. Ante esto merecemos una explicación y una investigación, porque si eso se va por ese camino nos podemos meter en problemas en una elección que va a ser bien exigente y bien difícil y puede ocurrir cualquier cosa si no se resuelve”.