Sergio Fajardo a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández: “Cada quien haga su campaña”

Pese a la ruptura de conversaciones con Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo anunció este lunes que no votará en segunda vuelta por Gustavo Petro. “Yo voy a explicar por qué no voto por él y lo voy a hacer, repito, por escrito, donde lo voy a hacer con todo el juicio, con todo el rigor”, señaló.

En cuanto al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Fajardo manifestó: “Yo no he hablado nada y no tenemos nada que hablar y la puerta está cerrada porque la forma como yo procedo en términos políticos es sobre las propuestas y sobre lo que estamos haciendo. No tenemos nada diferente ahora, en este momento, a que él haga su campaña, que cada quien haga su campaña”, manifestó.

El excandidato Sergio Fajardo definirá en los próximos días cuál será entonces su decisión sobre la segunda vuelta en la que asegura son cuatro las opciones de los colombianos: Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, votar en blanco o no votar.

Cabe recordar que en la segunda vuelta de 2018, entre Iván Duque y Gustavo Petro, Sergio Fajardo optó por el voto en blanco.