Un día con Marelen Castillo: "Los perfectos desconocidos somos más en Colombia"

Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, rodeada de un equipo reducido y un grupo de voluntarios rodolfistas, como se hacen llamar, recorrió el centro de Medellín en busca de nuevos votantes y aliados para la campaña en esta recta final. Su presencia se hizo notar.

“Necesitamos que usted sea la vocera de todas las lideresas de Colombia, representada en estas mujeres”, exclamó un ciudadano.

Marelen aprovecha cada espacio para contar quién es y para insistir en las tareas claves que quiere ejecutar si llega a ser vicepresidenta de la República: trabajar por la mujer y por la educación como motor para el desarrollo personal y de país.

“Yo soy Marelen Castillo, hecha a pulso, espero que me den la oportunidad de conocerme. Soy vallecaucana, soy caleña. He estudiado toda la vida para llegar a esta oportunidad, para que Dios me diera esta oportunidad, y hoy estoy en la fórmula vicepresidencial con el ingeniero Rodolfo Hernández y estoy invitando a todas las mujeres a que me apoyen, a que se unan. Hoy una mujer tiene la posibilidad de tomar decisiones en lo político, en lo económico, en lo social, las necesito a todas”, manifestó.

Faltando pocos días para las elecciones, Marelen Castillo cumple con su misión de buscar votos en todos los rincones del país. En Medellín se reunió con empresarios y miembros del Comité Intergremial de Antioquia, que se abrieron a escucharla.

“Necesitamos llegar el 19 de junio a la Presidencia de la República con el ingeniero Rodolfo Hernández para poder hacer realidad nuestro programa de gobierno, para convertir este programa de gobierno en el plan nacional de desarrollo de la mano de todos los colombianos, y lo vamos a hacer de la mano de la empresa privada”, aseguró.

De clase trabajadora, madre, esposa, católica, criada en un barrio popular de Cali, con una robusta preparación académica y más de 30 años al servicio de la educación, es mesurada al hablar, exigente y discreta. Es nueva en la política, pero habla con seguridad sobre lo que puede aportar al país.

“Estoy llegando nueva a un ámbito como es la política, entonces alguien manifestó que era una perfecta desconocida y resulta que los perfectos desconocidos somos más en Colombia, y hoy esta perfecta desconocida tiene la posibilidad de servirle a todos los colombianos con experiencia, con conocimiento, con responsabilidad. Nos reciben con la esperanza de un cambio real, de un cambio viable”, señaló.

Frente a lo que pueda pasar en los próximos comicios, se mantiene optimista. Su esposo es clave en el proceso.

“Mi apoyo, mi respaldo, mi soporte, siempre me ha apoyado en todos los proyectos que emprendo y yo también lo apoyo a él, porque eso es recíproco, vamos creciendo uno de la mano del otro. Él está conmigo siempre”, subrayó.

El mensaje de Marelen para Colombia en esta semana que queda es el siguiente: “Todos unidos por Colombia, Colombia ganará el 19 de junio”.