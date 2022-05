Verónica Alcocer, esposa de Petro, se ve como primera dama: "El país no está dividido por mi marido"

Verónica Alcocer García, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro , ha recorrido Colombia por meses en busca de entender y conocer de cerca las necesidades en las regiones.

Esta sincelejana fue primera dama de Bogotá y dice estar lista para trabajar por las mujeres y la niñez como primera dama de Colombia.

Afirma que la división en el país es fruto de odios sembrados que tienen que acabarse y hace un llamado a los colombianos a parar los ataques por las posturas políticas.

“Sí me veo como primera dama de Colombia, quiero empezar a ayudar a trabajar por la gente, a trabajar por los niños, a trabajar por la niñez”, dijo Verónica Alcocer en mayo de 2018.

Ahora, María Camila Roa, periodista de Noticias Caracol, estuvo con Verónica Alcocer y la entrevistó ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el domingo 29 de mayo de 2022.

¿Qué ha pasado en estos cuatro años, qué ha pasado con Verónica?

Estos cuatro años, seguí en mi casa cuidando mis hijos, al hogar. Y hace un año más o menos que ya mis hijos se graduaron, dos están en la universidad y la chiqui no es tan chiqui, pues, a trabajar por la gente, un proyecto personal de Verónica Alcocer García que no tiene, no es, no nace de la campaña, un proyecto individual tratando de construir un nombre, actividad propia, pensamientos propios y actividades independientes, juntas, paralelas, pero independientes.

Sí hemos visto eso, se habla mucho de la nueva Verónica, ¿sí hay una nueva?

La misma verónica puesta en escena.

¿Y por qué se quiso poner en escena?

Porque es hora, es hora, ya yo cumplí la labor en mi hogar de sacar a mis hijos adelante, están independientes, están grandes, ya es la hora de sacar muchos otros hijos adelante. Hay que darles oportunidad a esos hijos, de una buena alimentación, de un buen estudio, de salud, de lo mínimo, de condiciones dignas para vivir.

Dice que lo que vivieron hace cuatro años no fue una derrota, sino un aprendizaje para fortalecerse.

“Por supuesto, no hay derrotas, son malos momentos. El cambio tiene que darse y el cambio real y profundo se va a dar es con Gustavo Petro”, dice.

Esta sincelejana, que este jueves cumple 46 años, lleva siete meses recorriendo Colombia. Ha estado en La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar, Eje Cafetero, Neiva, Antioquia, Santander y la lista de regiones se extiende.

Allí ha hablado con líderes, mujeres, indígenas, campesinos y se ha dedicado a conocer de cerca a las comunidades y sus problemáticas.

Empezó a visibilizarse más a principios de este año cuando se le vio bailando en las fiestas del 20 de enero en su tierra, arrolladora, imponente. Tiene un equipo de trabajo y una intensa agenda.

¿Cómo es un día de Verónica en estos últimos días para la primera vuelta?

Correr, correr y correr. Anoche llegué como a las 11 p. m. de Barranquilla. Todo muy bien, la gente muy calurosa, mucho trabajo, pero superbién. Aquí vamos hoy a arrancar el día a medios de comunicación, precisamente.

¿Poco sueño?

Poco sueño y a mí sí que me hace falta el sueño, el sueño es vital, pero, bueno, este es el trabajo, toca asumirlo. Vamos a trabajar.

¿Cuánto descansa Verónica en estos días antes de la primera vuelta?

Mmm, como cuatro horas, solo cuatro, cinco horitas.

Ella está asumiendo el papel desde ya y lo dice en todas sus entrevistas: “A las mujeres nos cuesta mucho abrirnos un nombre propio y una actividad propia, ¿no?”.

Entrevistas que hace cuatro años no recibía, pero ahora llenan sus jornadas y, según le contó a Noticias Caracol, también disfruta como parte de esa transformación que tuvo en los últimos años.

“Le he ido perdiendo el temor a las entrevistas. Al principio, sí, y las campañas pasadas también, pero ya no me intimidan tanto. Mira, de pronto, termino trabajando en un medio de comunicación, vaya uno a saber”, comenta.

Es que hemos visto eso, como un renacer de Verónica más abierta a los medios, ¿por qué pasó eso?

Transformaciones que todos los seres humanos vamos teniendo, ¿no? Al final, todos estamos en evolución permanente y pienso que esto es una evolución interesantísima… Transmitiendo todo lo que soy todo lo que conozco, lo que sé y poniéndolo al servicio de toda esta sociedad hermosa colombiana.

¿Siente que la gente recibe bien cuando Verónica habla en medios?

La verdad, sí. Tenemos que ser cercanos a la gente porque todos los que están de aquel lado de estas cámaras y yo somos iguales. Entonces, en la medida que uno sea cercano, será mejor recibido.

En todos los planos de la vida, Verónica siente que la de hoy es distinta más fuerte que la de hace cuatro años. No duda en afirmar que hoy se siente segura de sí misma y luce con orgullo la moda colombiana.

Verónica carga ahora a todo lugar el regalo que el arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio, entregó a su esposo en la reunión que tuvieron hace unos días, un pequeño librito con los evangelios.

“¿Queremos un consejo para ser mejores seres humanos? Un ratico leamos la Biblia. Ahí encuentras cada consejo para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, un buen padre, para ser un buen miembro de sociedad”, afirma.

La acompaña a todo lugar Eva, su mejor amiga, una española que conoció hace diez años en un viaje a Madrid, cuando su esposo era alcalde de Bogotá. Es quien coordina su agenda y le ayuda a sortear los momentos difíciles de la campaña, que han vivido en medio de ataques y tensiones.

Ya estamos a pocos días de la primera vuelta ha sido dura, ha sido de acusaciones, de división, Colombia está muy dividida, ¿usted qué le dice a Petro sobre esa división?

Le digo a Colombia, Colombia no está dividida por mi marido, Colombia no está dividida por los odios que nos han sembrado. Entonces, lo que yo tengo que decirle a la gente es que no podemos odiar al otro prejuzgando sin conocernos ni de ninguna manera.

El odio no cabe en una sociedad que quiere construir. Simplemente, el llamado es reconciliémonos, tratemos de buscar puntos de encuentros, que hay muchos puntos de encuentro entre todos nosotros y respetémonos en las diferencias.

¿Usted ha temido por la vida de sus hijos y de su esposo en este tiempo?

Siempre uno tiene un temor que para mí no es tan latente, no lo pienso, no está en mí, no está en el día a día mío.

Siempre se toman las precauciones, ¿cierto? Siempre las precauciones de seguridad se toman y yo pienso que, en la medida en que tomemos precauciones, vamos adelante y vivimos el día a día tranquilamente.

¿Qué veríamos de eso como primera dama?

Seguir ayudando a la gente, escuchando a la gente, visitando los territorios y definitivamente trazando una política real y visible contra el maltrato a las mujeres y contra el maltrato a los niños.

Su esposo, su marido nos ha hecho muchas promesas a los colombianos, ¿cuál es su promesa como posible primera dama de la nación?

Verónica Alcocer García va a ser una mujer que va a estar en los territorios trabajando de la mano con ustedes, nada de distancias, mucha cercanía, porque todos somos seres humanos. Yo soy una persona igual que todos ustedes, que todos los otros colombianos y pienso que la cercanía es fundamental y el amor con el que se trabaje es fundamental.

Independientemente del resultado de las elecciones, su proyecto personal seguirá intacto. Recorrer el país con el mensaje de #YoSoyTuAmiga. Para ella, una verdadera amiga escucha, respeta, respalda, pero dice la verdad sin juzgar cuando es necesario.