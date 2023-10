Análisis: victoria de Federico Gutiérrez “deja sin piso toda narrativa de Daniel Quintero”

El arrollador triunfo de Federico Gutiérrez en Medellín sigue siendo materia de análisis en Antioquia. Luz María Sierra, directora del medio regional El Colombiano, lo calificó como un mensaje contundente al considerar que “no fue una victoria cualquiera”.



“Es un mensaje supremamente contundente, desmonta, deja sin piso toda la narrativa de Daniel Quintero, porque Daniel Quintero siempre decía ‘las calles me dan la razón, la gente me quiere’ y sacaba unas encuestas que eran diferentes a las de todos, y las urnas demostraron que su candidato no alcanzó ni siquiera 100.000 votos”, explicó Sierra.

Añadió que Quintero “sacaba mucho pecho con los computadores que ha repartido, si repartió 150.000 computadores, pues parece que ni siquiera los que recibieron computadores quedaron contentos con su alcaldía”.

El reto de recuperar a Medellín de la mano del comercio debe pasar por retomar un modelo de desarrollo “muy interesante y es que tanto la academia como el empresariado se metían a ayudar en lo público, pero era ayudar voluntariamente porque querían que la ciudad estuviera bien. Entonces uno de los grandes problemas de Daniel Quintero fue que rompió esa relación y la hizo pedazos”.

Luz María Sierra también abordó el tema de la comunicación de Federico Gutiérrez con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“A mí me parece muy difícil, yo creo que eso va a ser complicado. Para Antioquia y para Medellín es importante ese diálogo con el Gobierno nacional, porque tenemos muchas tareas pendientes. No solamente las vías 4G, que en Antioquia se desarrollaron de una manera maravillosa, pero que quedaron con tres baches que cuestan un billón y medio de pesos”, comentó.

Y señaló que si “Gustavo Petro no se anima a ponerlos, pues quedamos ahí como con unas hiperautopistas, pero en unos puntos mochas”.

Espera que haya un diálogo “de institución a institución” y que tanto Federico Gutiérrez como el presidente Gustavo Petro “nos sorprendan, por el bien de todos”.