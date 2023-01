Embajador en China explica cómo piensan evacuar a colombianos de Wuhan

Reiteró que ninguno ha resultado afectado por el coronavirus y contó por qué solo se brindará ayuda a 14 de los casi 3 mil colombianos que están en ese país.

Según Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China, se han desarrollado “varios planes” desde que inició la epidemia, que ya ha contagiado a 24.324 personas en la nación asiática y deja 490 fallecidos.

El diplomático explicó que “un plan inicial era una evacuación terrestre a una provincia vecina que no está afectada por cuarentena, esperar unas dos semanas de cuarentena para luego sacarlos por vía aérea comercial”.

Sin embargo, “ el Gobierno chino no nos dio autorización para hacerlo por este camino”, por lo que Colombia evalúa otras opciones para ayudarlos, aseguró Monsalve.

Una de ellas sería trasladarlos vía aérea con grupos de otros países con los que se ha estado hablando para este proceso.

El embajador indicó que “la decisión de evacuación es para los que están en la zona de cuarentena”. Es decir, solo para 14 connacionales que se encuentran en esa área.

“El resto de colombianos en China (casi tres mil) tienen libertad de movilidad”, agregó. Así las cosas, dependerá de ellos quedarse o salir del país.

Monsalve añadió que lo que más les faltaba a los colombianos en la zona de cuarentena, en Wuhan, eran los tapabocas. Dijo, no obstante, que esos elementos ya fueron enviados y pronto serán entregados.