Estos son los congresistas que se ausentaron en votación del proyecto que reducía sus vacaciones

Más de la mitad de los senadores se ausentó de la votación en plenaria del proyecto de ley que buscaba reducirles a 3 meses anuales las vacaciones a los congresistas y que estaba a un solo paso de ser ley de la República.

El senador Gabriel Santos publicó el listado de los senadores que no estuvieron o no respondieron el llamado en plenaria para votar la iniciativa. Sin embargo, algunos de ellos tenían excusa para no asistir a la sesión.

Este es el listado de los Senadores que NO asistieron o se ausentaron de la Plenaria el día de ayer para hundir nuestro proyecto que recortaba las vacaciones del Congreso. 👇🏻 pic.twitter.com/InlzAtqR4Q — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) December 17, 2021

Según el representante Santos, “hubo una falta de voluntad de mandarle un mensaje a la ciudadanía de, por primera vez en la historia, dejar ir los privilegios que tanto les duelen a los colombianos, de tener un régimen de descanso que no tiene ningún otro colombiano o ningún otro terrícola”.

Esa y otras críticas a congresistas de todos los sectores, incluidos los de su partido, fueron respondidas por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien dijo que el parlamentario “está muy acostumbrado a hacer campaña desde el Centro Democrático, tener aval del Centro Democrático y criticar al Centro Democrático”.

“Yo creo que de pronto el representante Gabriel Santos está en el lugar equivocado”, añadió.

Santos le respondió diciendo que entendía “que desde el Ministerio del Interior preferirían tener a un congresista arrodillado que tener un congresista independiente, yo entiendo que les cuesta más hacer el trabajo cuando alzamos la voz y cuando hacemos notar los exabruptos que se cometen desde el ministerio de la política”.

Sobre el hundimiento del proyecto de vacaciones de los congresistas, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, consideró que estuvo relacionado con las fiestas navideñas.

“La gente ya pensando en la novena, pensando seguramente en un espacio familiar, ya entradas las cinco de la tarde, se agotó el quorum en la plenaria del Senado”, dijo.

Angélica Lozano, una de las congresistas que se ausentó de la votación sobre las vacaciones, manifestó que acompañará “al autor del proyecto para que desde marzo vuelva a empezar su trámite, el Congreso tiene que cambiar”.

Para Alejandra Barrios, directora de la misión de Observación Electoral, “utilizar la estrategia del ausentismo en un proyecto donde precisamente lo que se está poniendo en cuestión son los periodos tan largos de vacaciones de los congresistas parecería también un mal chiste”.

El autor de la iniciativa aseguró que la radicará por tercera vez en 2022.