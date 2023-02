Expertos opinan sobre el remezón ministerial del gobierno Petro: ¿crónica de una salida anunciada?

Tras 182 días de gobierno, el presidente Gustavo Petro enfrenta su primer remezón ministerial. Para los expertos, este obedece a dos razones: la salida de Alejandro Gaviria podría ser como una especie de crónica de una salida anunciada y la salida de las dos ministras podría pensarse como el ingreso o la confirmación de nuevos sectores políticos en el Gobierno.

Para Pedro Viveros, la salida de Alejandro Gaviria confirma que quienes "no estén de acuerdo con las políticas y reformas del presidente no tienen cabida en el Gobierno".

“Un golpe en la mesa del presidente Petro para mandar el mensaje que él quiere hablar con los partidos, pero aquellos que ideológicamente no estén con él y con sus puntos de honor de la reforma pues deben salir del Gobierno, como ocurrió con el hoy exministro Alejandro Gaviria”, destacó Viveros.

Por otra parte, para el analista Gabriel Cifuentes, en el interior del gabinete había “dos visiones contrapuestas sobre qué debía contener la reforma a la salud, esto, además, sumado a la filtración de un documento de 17 páginas con objeciones que generó muchísimo malestar y que desestabilizó el debate público”.

Sobre la salida de las ministras del Deporte y de Cultura, todo parece indicar que para el presidente su gestión no fue la que él requería.

“Generó extrañeza, no hay claridad aún sobre cuáles hayan sido las razones, se dice que fue por cuestiones de gestión, sin embargo, son carteras que no manejan mucho presupuesto, que no son atractivas políticamente”, enfatizó Cifuentes.

Los expertos coinciden en que se vienen muchas reuniones entre los sectores políticos y el Gobierno para lograr que la reforma a la salud tenga luz verde en el Congreso de la República.

El anuncio de la salida

Durante una alocución en la noche de este lunes, 27 de febrero de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de los ministros de Educación, Deporte y Cultura, Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, respectivamente.

"Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país", aseguró el mandatario de los colombianos.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro invitó a los tres para que desde el lugar donde estén "ayuden a construir este pacto social".

"He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas", dijo el presidente Petro.