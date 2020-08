Iván Duque niega haber recibido dineros del Ñeñe Hernández en su campaña

“Ni aportó ni se le pidió plata”, sostuvo el presidente Iván Duque al hablar de la supuesta cercanía que tenía con José Guillermo el Ñeñe Hernández .

Reiteró que el papá del ganadero, Aristides Hernández, fue amigo del suyo en los años setenta y ochenta.

“Yo fui a Valledupar por primera vez en el año 95, fui con mi papá, me presentó a Aristides Hernández, me presentó a su esposa y me presentó a su hijo Gregorio. Yo no volví a Valledupar hasta el año 2015, 2016”, sostuvo el presidente.

Agregó que al convertirse en candidato presidencial se encontró en eventos públicos al Ñeñe Hernández “y me saludaba, y siempre me invocaba la relación de nuestros padres, nos tomábamos ahí fotos”.

Pero de ahí, según Duque, no pasó y no recibió dinero del ganadero, asesinado el año pasado en Brasil en un presunto robo .

“Teníamos un rigor muy claro en la campaña, donde teníamos cuenta única nacional administrada por el gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverry, sucursal única nacional. No se recibía plata en efectivo, solamente en cheque, 17 controles. Se devolvieron muchos, además lícitos, pero que no se necesitaban los recursos”, dijo.

Y reiteró que “las tres ocasiones o cuatro donde pude haber conocido a ese señor las ha dicho perfectamente su esposa: en eventos públicos. Ahí estuvimos con él en una foto y donde siempre el señor invocaba la amistad de su padre”.

Agregó que algunos le decían charlatán al Ñeñe Hernández “porque seguramente es de esas personas que se tomaba fotos y que alardeaba de las personas con las que se las tomaba”.

Insistió en que jamás tuvo una relación cercana con él y comentó que desde que es presidente “sí que me han salido hermanos, hermanas y primos”.