Jesús Santrich, señalado de narcotraficante, se posesionó en el Congreso de la República

El exguerillero, investigado actualmente por la Corte Suprema de Justicia, asumió la curul en la Cámara que le fue asignada por el proceso de paz con las FARC.



#ÚltimaHora Jesús Santrich afirma que ya se posesionó como Representante a la Cámara en el Congreso de la República https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/9qRqaQk5zX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 11, 2019