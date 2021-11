Karen Abudinen compareció ante Corte Suprema por caso Centros Poblados: “No tengo por qué escapar”

Este miércoles, 3 de noviembre de 2021, Karen Abudinen, exministra de las TIC, compareció ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que dará la cara en el caso de Centros Poblados .

“Aquí sigo en Colombia y no me iré por nada del mundo ni pediré asilo político ni tengo por qué escapar de la justicia. Que no se le olvide a todos los colombianos que fui yo como ministra quien hizo las respectivas denuncias”, aseveró Karan Adubinen.

Durante la diligencia, la Corte Suprema de Justicia le preguntó a Karen Abudinen respecto a las supuestas presiones de congresistas para no ceder el contrato de llevar internet a zonas apartadas de Colombia, ante el incumplimiento de Centros Poblados.

Sin embargo, la exministra no dio detalles pero sí aseguró que seguirá adelante "hasta llegar a las últimas consecuencias y que paguen las personas que tengan que pagar”.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que, durante la diligencia, Karen Abudinen admitió una llamada con el senador Armando Benedetti , pero habría informado que en esta no hubo delito ni presión.