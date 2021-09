Karen Abudinen se niega a renunciar: "No fui yo la que se robó esa plata"

Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se defendió este viernes, 3 de septiembre de 2021, durante el debate de moción de censura en su contra que se realizó en la Cámara de Representantes.

Durante la plenaria, varios congresistas calificaron de "corrupta" e "incompetente" a Karen Abudinen por el escandaloso contrato con Centro Poblados, a la que se le pagaron $70.000 millones que no aparecen.

“Ministra, usted es corrupta o es incompetente, una de los dos y todas dos son gravísimas en lo público. Por eso, usted debe responder por esto. Corrupta o incompetente, de ahí no se salva”, sostuvo el representante León Fredy Muñoz.

Luego de múltiples señalamientos por la pérdida de los $70.000, pagados como anticipo a Centros Poblados para ejecutar un proyecto de conectividad a internet en zonas apartadas de Colombia, Karen Abudinen se defendió.

“No fui yo la que se robó esa plata… mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del ministerio y que no se pierda un peso”, aseguró la ministra de las TIC.

Agregó que su trabajo permitió que se revelara “la corrupción dedicada a la elaboración de garantías falsas presentadas ante las entidades del Estado”.

“Mi honestidad no puede estar en duda, quien lo haga es un canalla, no solo contra mí, sino contra la verdad, y estaría favoreciendo a los corruptos”, sostuvo Karen Abudinen, al anotar que llevará esto “hasta las últimas consecuencias” para reivindicar su nombre.

Karen Abudinen desmintió que el contrato a Centros Poblados, que ya fue caducado , se le haya otorgado por ofrecer más puntos de conexión. "Era para el que garantizara calidad en la prestación del servicio", indicó y dijo que la intención es recuperar la plata del anticipo.

Por lo tanto, la ministra se refirió al nuevo contrato con otra empresa para poder ejecutar el proyecto de conectividad que beneficiará a escuelas de zonas rurales.

"A todos nos preocupan los niños. Les quiero decir que la decisión más responsable y más rápida, para que antes que se acabe el gobierno Duque podamos tener esos 7.000 colegios conectados, es irnos por la ETB", sostuvo.

Anotó que no se aferra a su cargo, pero insistió en que su responsabilidad política es mantenerse allí y resolver la situación.

"No me aferro a un cargo. Si a Colombia le conviniera más que yo me fuera, me iría. Pero estamos recuperando los anticipos, caduqué el contrato. A estos contratistas me les enfrenté y me tienen miedo. ¿Qué más podemos hacer si lo hemos hecho todo?", apuntó.

Luego de que Karen Abudinen presentara sus argumentos para defenderse de los señalamientos por el polémico contrato, la plenaria de la Cámara de Representantes procedió a culminar la sesión, por lo que la votación de la moción de censura quedó aplazada.