Magistrado Alejandro Linares ofreció disculpas a expresidentes Gaviria y Santos

Alejandro Linares ofreció disculpas públicas a sus compañeros magistrados de la Corte Constitucional y a los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos por las declaraciones hechas a medios de comunicación sobre supuestas llamadas dentro del trámite de la tutela al exmandatario Álvaro Uribe .

En un comunicado a la opinión pública, el magistrado Alejandro Linares aseguró que estas manifestaciones las hizo de forma ambigua, sin que le conste que en efecto se hicieron llamadas de los exmandatarios a las magistradas y los magistrados.

Dijo que no hay razón alguna para dudar de la imparcialidad e independencia de los demás magistrados, por lo que les pidió disculpas a ellos y a los expresidentes por enfrentar críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores.

"No me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular", señaló Alejandro Linares.