Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos por dinero de Odebrecht en su campaña

Este lunes, 10 de julio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga Martínez, su hijo, por los presuntos dineros que habrían entrado por parte de Odebrecht a su campaña en 2014. En medio de la diligencia, el excandidato presidencial no aceptó cargos.

La Fiscalía General de la Nación le endilgó seis cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y fraude procesal.

Por el lado de David Zuluaga, representante legal en la campaña presidencial de 2014, fue imputado por el delito de fraude procesal. Tampoco aceptó el cargo.

La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento para ninguno de los imputados. Ahora el ente investigador tendrá un plazo de 90 días para radicar escrito de acusación contra el excandidato y su hijo y de esta manera llamarlos a juicio.

En medio de la diligencia, el fiscal Andrés Palencia señaló que Óscar Iván Zuluaga engañó a su hijo David: “Usted sabía que al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht, y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”.

Para la Fiscalía, fueron erróneos los documentos de ingresos y egresos que se entregaron al CNE, en donde no solo se omitió la entrega de la millonaria suma por parte de Odebrecht y, además, fueron presentados para un posterior reembolso por más de $25.000 millones una vez finalizó la segunda vuelta presidencial.

“Usted, señor Óscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga y a Víctor Manuel Poveda, como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial”, agregó el fiscal Palencia.

El funcionario insistió en que David Zuluaga, a quien se le imputó un delito por fraude procesal, solo vino a tener conocimiento del ingreso del dinero hasta el año 2017 y aun teniendo el conocimiento dio unas declaraciones erróneas al CNE.

Los audios sobre Odebrecht que salpicaron a Óscar Iván Zuluaga

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga está en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la financiación de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht para su campaña. El material fue aportado por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta.

En los audios revelados por revista Semana, Zuluaga habla de destrucción de evidencia y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.



En las conversaciones, que llegaron a manos de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.

Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.

Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?

OIZ: Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.

En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.

Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Sí, yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.