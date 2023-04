Petro se reunió con Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela antes de conferencia en Bogotá

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, dijo que espera que la conferencia internacional sobre Venezuela, que se celebrará el próximo martes, 25 de abril de 2023, en Bogotá, siente las bases para un acuerdo que conduzca a elecciones libres y a un levantamiento de las sanciones al país caribeño.

Leyva habló al concluir la reunión que él y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron en la noche del pasado sábado en la residencia presidencial de Hatogrande , cercana a Bogotá, con una delegación de la oposición venezolana para preparar la reunión del martes, que llevará a cabo para impulsar el diálogo político que se inició en México el año pasado.

"Estamos en vísperas de la gran conferencia en la que 20 países hablarán sobre Venezuela y cada uno expresará lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos, lo que implica naturalmente un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo", manifestó el canciller.

El momento de América Latina

Leyva dijo que al convocar la reunión del martes, Colombia está "en una búsqueda de soluciones" para el país vecino porque "es el momento de un campanazo para América Latina en el sentido de que lo que vale es la democracia en el sistema interamericano".

"No es fácil pero no vamos a eludir ese compromiso; queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que yo tengo el pálpito de que se va a dar. El momento es este, no hay otro, y por eso lo queremos hacer de forma acelerada, la coyuntura está dada", agregó.

El canciller dijo además que al plantearse un acuerdo "estamos hablando unas elecciones de el próximo año (...) y dependiendo de lo que salga en esas elecciones viene otro proceso electoral en 2025 que tiene que ver con cuerpos colegiados y todas aquellas elecciones de asambleas, concejos y gobernaciones".

"De tal manera que el reto es grande. Es una oportunidad para el país vecino, va a haber un encuentro de una misma familia que debe redundar en democracia y en reglas de juego claras para todas la partes que quieran participar libremente en unas elecciones que naturalmente no podemos postergar", manifestó el ministro colombiano.

Visión de la oposición

Por su parte el coordinador de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, que habló en nombre de la oposición venezolana, dijo que esperan que la reunión del martes en Bogotá sea el punto de partida para retomar los diálogos en México con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota", manifestó Blyde.

En su opinión, el encuentro del martes en la capital colombiana "pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo" del que dijo que "requiere soluciones rápidas"

"Nuestra intención sigue siendo llegar a acuerdos... para que haya elecciones libres, para que haya condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no haya presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país, todo eso está contenido en la agenda del memorando de entendimiento firmado en México", añadió.

A la reunión de hoy con Petro y Leyva asistieron por la oposición venezolana, además de Blyde, Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.

Petro anunció el mes pasado la "Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela" con el objetivo de desatascar las conversaciones iniciadas en México a finales del año pasado entre el Gobierno de Maduro y la oposición para encontrar salidas a la crisis de ese país.