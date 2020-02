“Populista e ilegal”: critican propuesta de Uribe de realizar un referendo sobre el aborto

Congresistas del Centro Democrático defienden la idea y afirman que “debe haber protección a la vida, al no nacido”.

El uribismo reaccionó así ante la posibilidad de que sea despenalizada la interrupción voluntaria del embaraza, en todos los casos, hasta la semana 16 de gestación.

El senador Álvaro Uribe fue uno de los primeros en mencionar la idea de “un referendo contra la laxitud del aborto”. “En qué queda el respeto a la vida”, cuestionó.

Para el uribismo, la Corte Constitucional no puede tomar atribuciones del Legislativo y por eso buscan respaldos en movimientos cristianos y partidos afines para convocar a los ciudadanos a las urnas.

“Lo cierto es que queremos que sea el pueblo colombiano el que se pronuncie si debe haber o no legalización del aborto en Colombia. Nosotros decimos no y creemos que lo que debe haber es protección a la vida, al no nacido, al más vulnerable”, señaló María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia, congresista del mismo partido, opinó: “Uno no puede entender que en un país esté prohibido cortarle la cola a un perro por considerarlo maltrato animal y que un feto de siete, ocho o nueve meses -que tiene un sistema nervioso central absolutamente desarrollado, que siente que se mueve- no vaya a tener siquiera los mismos derechos que cualquier animal”.

Para organizaciones como Women’s Link, que defienden los derechos de las mujeres, este mecanismo solo busca presionar al alto tribunal.

“No puede ser el caso que cada vez que hay cambio de gobierno o a un partido político no le gustan las decisiones de una Corte Constitucional, entonces convoquen referendos y traten de deslegitimar estas decisiones”, señaló Angélica Cocoma, abogada de Women’s Link.

Angélica Lozano, del Partido Verde, calificó como populista la propuesta.

“Los derechos fundamentales de las mujeres no pueden ir a referendo, es ilegal”, apuntó.

Partidos que buscan promover el referendo se reunirán la otra semana para definir la propuesta.

