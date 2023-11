Presidente Petro presentará proposición para que Palestina sea aceptada como Estado en la ONU

En su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al conflicto que se libra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. El jefe de Estado de Colombia anunció una proposición que llevará a las Naciones Unidas.



“Colombia presentará una proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado pleno. Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la preposición que ordenaba el cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas”, escribió el jefe de Estado.

Además, el presidente Gustavo Petro manifestó que “los países democráticos y progresistas deben luchar por preservar el derecho internacional humanitario para impedir que la barbarie se expanda en el mundo”.

En cuanto al conflicto entre Israel y Hamás, el jefe del Estado Colombiano tildó de "carnicería" las acciones que ha ordenado "Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza".



La carnicería desatada por Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza.



Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como estado pleno.



Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición… https://t.co/OAwK2vowCw — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2023

Es de recordar que el pasado 3 de noviembre de 2023, el presidente Petro pidió a Joe Biden tomar acciones para frenar asesinato de civiles en Franja de Gaza.

Publicidad

“Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre. La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática. No hubo respuesta porque ese no era el tema de la reunión, pero dejamos constancia frente a él de nuestra posición”, aseveró en aquel momento.