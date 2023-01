Propuestas de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá

La candidata a la Alcaldía de Bogotá habló sobre sus propuestas en movilidad y seguridad. Explicó qué va a continuar haciendo de la administración de Enrique Peñalosa.

Propuestas en medio ambiente

Enrique Peñalosa volvió a privatizar el sistema de basuras y multiplicó por cinco las tarifas. Es una cosa que vamos a corregir. Si la gente recicla, vamos a darle un beneficio en la tarifa.

No más relleno doña Juana, es un abuso con la salud de casi un millón de personas en el sur de Bogotá.

Propongo que protejamos la estructura ecológica principal, que empieza en los páramos. No seguir construyendo en los cerros, proteger las reservas Van der Hammen y Entre Nubes.

No es solución el pico y placa ambiental, es pañito de agua tibia, la solución es reemplazar gasolina por energías limpias.

Propuestas en seguridad

Bogotá está cercada por el atraco, por el miedo. Lo primero que ofrezco es liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de Policía; la jefatura de Policía no se puede delegar, seré la jefa de Policía que haga temblar a los delincuentes.

Mi compromiso es trabajar en la formación de nuestros policías, en el respeto a los derechos humanos. Además, educación, formación e inclusión laboral para la comunidad LGBTI.

Voy a acabar con ese abuso contra los vendedores ambulantes, ayudarlos a organizar con gestores de espacio público, formalizarlos. El bolillo no es la solución.

Pediré al Gobierno que me deje 2.000 policías en turno vigilando en la calle. Policía corrupto, policía que sale. Se me concentran en tres cosas: capturar y judicializar atracadores, los que están robando bicicletas o rompevidrios, tenemos como capturarlos. Sellar las ollas de narcotráfico en nuestros barrios . Respetar a las mujeres y nuestros niños. Los violadores serán nuestro tercer foco de atención.

Invertiré $300.000 millones en seguridad para duplicar el número de cámaras, el número de fiscales, de URI y así romper el círculo vicioso: capturan al delincuente, pero queda libre. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Necesitamos más cupos carcelarios.

Es carreta que Miguel Uribe va a poder traer 5.000 policías.

Aparte de que tenemos poquita policía, están poniéndole comparendos a gente que vende empanadas. Podemos apostar por técnicos judiciales, que nos cuestan un tercio de lo que nos cuesta un policía y saben tomar las huellas, recaudar las pruebas e irse a hacer la fila en la URI. Así los policías se dedican a capturar atracadores.

Propuestas en movilidad

Compartan el vehículo, la gente tiene que aprender a compartir el carro. Ir solo en un vehículo con cupo para seis es un crimen ambiental.

Estamos perdiendo cinco horas de nuestras vidas humillados en un Transmilenio o en un taco en un carro. Saquemos el metro adelante. No le pongamos más trabas. Si estamos seguros que no va a ver corrupción ni sobrecostos, saquémoslo adelante.

Enrique Peñalosa tiene esta ciudad como la tiene por mentiroso.

El Gobierno debe reglamentar las plataformas. Le pediré al presidente Duque que nos dé a los alcaldes la facultad de reglamentar las plataformas. Me siento en una mesa de concertación. Plataformas como Uber llegaron para quedarse, pero tiene que ser una competencia leal. Los taxistas están ‘llevando de la mala’, tienen más altos costos.

El metro subterráneo no tiene plata . No tengo la facultad de revocar ese contrato (el del metro elevado). Si revoco el contrato, termino en la cárcel, Bogotá termina sin metro y con pleitos con un privado.

Nuestra gran victoria no es parar el medio metro elevado, es hacer la red de tres metros: el metro completo pesado hasta Suba y Engativá, complementados por los tres trenes de cercanías -el que viene de Soacha, por el sur; el que viene de Zipaquirá, por el norte, y el que ya va a arrancar de occidente. Vamos a desbancar Transmilenio como la base del transporte público en Bogotá.

Si Claudia López es alcaldesa, sustituirá Transmilenio por una red de metros.

Si Galán o Uribe ganan la alcaldía, Bogotá se quedará con la humillación de Transmilenio. Si gana Hollman, no habrá metro.

EL SITP está desfinanciado y tiene los buses más contaminantes. Me comprometo a estar encima de los operadores. Les dije: “Desde el día uno estoy respirándoles en la nuca, a chatarrizar esos buses viejos, dónde está la flota nueva, que me cubran mejor las rutas en Usme, en Suba, en Fontibón. Los apoyos en que no haya transporte pirata”.

Otras propuestas de Claudia López

Nunca consumí alucinógenos porque entendí que era un riesgo adicional para mi vida. Muchos padres temen dialogar con sus hijos. Claro, consumir drogas es malo, pero tenemos que entender por qué, por qué representan un riesgo de adicción. Tenemos que tener el carácter de decir ‘no, gracias’.

No vamos a dejar de hacer las cosas buenas que ha echo Peñalosa porque las hizo él. Hay que continuarlas. En vez de la pelotera Petro vs. Peñalosa, lo que tenemos que reconocer es lo bueno que hizo y continuarlo.

Apuesto por la salud territorial, en vez de esperar que la gente se enferme. Lucho Garzón y Gustavo Petro montaron un sistema de salud preventiva, lo desmontó Peñalosa, hay que volverlo a hacer.

No me voy a dejar chantajear de los amigos por un voto, no doy un puesto ni un contrato por un voto. Si el precio del apoyo de algunos es dejar a Bogotá sin metro, prefiero no tener el apoyo de ese sector.

No es en Twitter, no es en Facebook, a Bogotá y a Colombia la cambiamos con cultura ciudadana, con participación política, con pensamiento libre. Ayúdenme a mejorar mi programa. Si tienen dudas, bienvenidas. No tengo la verdad absoluta, pero unámonos como ciudadanos.

Le tienen tanto miedo a una mujer preparada que no se deja comprar, que no tiene pelos en la lengua. Yo no estoy aquí para rendirle pleitesía a los poderosos.

Bogotá ha pasado por momentos peores y hemos salido adelante.

Claudia López les dice a los bogotanos por qué votar por ella

Tengo la formación, el carácter y el conocimiento para sacar adelante a Bogotá. Nunca me he dejado comprar del poder, nunca me ha temblado la voz para enfrentar a los corruptos y para representar a la gente humilde. Puedo sacar adelante el metro completo. Soy fruto de la educación pública, por eso vamos a ofrecer a los jóvenes de Bogotá educación superior gratuita sin Icetex para que tengan oportunidades en la vida. Sé hacer cultura ciudadana. Con el profe Mockus, uno de mis grandes apoyos en la campaña, vamos a hacer el programa de cultura ciudadana y cultura ambiental. Y sé ejercer la autoridad sin abusar de ella. Soy biciusuaria, sé del cambio climático. Sé que Colombia puede reconciliarse y Bogotá puede ser ejemplo de desarrollo sostenible. Unámonos, derrotemos a la corrupción, derrotemos al pasado y sacamos adelante a Bogotá.