¿Qué dice la procuradora sobre el caso de corrupción en el Ejército que fue archivado?

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de archivar la investigación del proceso de corrupción en el Ejército Nacional, que fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol , provocó una fuerte polémica.

Antes de que saliera el informe, Margarita Cabello, procuradora, aseguró que el caso fue archivado por diferencias en la administración de su antecesor, Fernando Carrillo, quien rechazó la afirmación y aseguró que no es cierto que existan falencias.

“No, no lo vi, pero me puede contar qué dice el informe. (Las pruebas no fueron valoradas) ni para esta Procuraduría, ni para la anterior. En este caso la investigación no la archivaron, sino que dejaron el expediente sin decisión”, dijo Margarita Cabello cuando le preguntaron si había visto el informe de la Unidad Investigativa.

La decisión de la Procuraduría frente al uso de los llamados gastos reservados generó varias reacciones.

“Desde hace mucho tiempo se ha identificado que la opacidad y la discrecionalidad en los gastos reservados de las fuerzas militares representan un alto riesgo de corrupción. Causa mucha frustración que un caso grave como este no logre ser investigado contundentemente por las instituciones públicas”, indicó Andrés Hernández, representante de Transparencia por Colombia.

Para otros juristas, la acción de la Procuraduría es justificada.

“No se pueden mantener estas personas investigadas en una situación sub judice de manera indefinida, eso viola el debido proceso. Pues bien, el código disciplinario señala un término para que se decida si se llama a juicio o si sanción a la persona”, afirmó Mario Iguarán, exfiscal general.

Para otros expertos, con este rifirrafe sale ganando la corrupción.