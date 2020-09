Reforma a la Policía: piden restringir también el uso del bolillo

En el Congreso empieza el pulso político para reformar a la Policía Nacional tras el asesinato de Javier Ordóñez. Algunas de las propuestas incluyen mayor pedagogía en derechos humanos y la prohibición del uso de armas letales.

“Toda la Policía tiene que estar educada en derechos humanos, en no discriminación. También busca que no sean permitidas las armas letales y no letales, como los gases lacrimógenos”, dice sobre su iniciativa Katherine Miranda, representante la Cámara por el partido Alianza Verde.

Otro de los proyectos que está en manos del Congreso es un texto de 12 páginas que busca que el taser solo pueda ser utilizado una sola vez contra una persona y en casos excepcionales. Además, busca prohibir el estrangulamiento por parte de los policías y el uso del bolillo.

“Se justifica el uso de este elemento en los casos que esté en riesgo la integridad del policía o de una tercera persona", explicó el representante Inti Asprilla.

A la lluvia de proyectos se suma el presentado por María José Pizarro, que contrario al de Asprilla, quiere prohibir el uso del taser y de la escopeta calibre 12 por parte de la Policía: “Regular el uso de la fuerza y el actuar de la Policía, de la fuerza disponible y del Esmad”.

Ante esta serie de propuestas, el Gobierno Nacional, por medio de la ministra del Interior, aseguró que el ejecutivo está trabajando en una reforma a la Policía desde el año pasado y que nunca ha cerrado la posibilidad de esta transformación.

Según la ministra Alicia Arango, el gobierno de Iván Duque quiere una Policía más cercana a los ciudadanos, más modera y más profesional.