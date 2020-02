Reforma pensional no tocaría a maestros ni militares, dice la ministra Alicia Arango

Afirmó que no existe la bomba pensional y defendió la contratación por horas. "Aquí lo importante es pensar en el interés general sea popular o impopular", dijo.

Juan Roberto Vargas: ministra, usted ha sido protagonista los últimos meses en Colombia por la reforma pensional, la laboral también, pero el Gobierno dijo que este año no va. Si uno le quisiera explicar a un televidente la esencia de esa reforma, cuál sería.

Alicia Arango: primero que no es una reforma pensional, es una reforma al sistema, a la estructura del sistema de la protección a la vejez.

¿Qué diferencia hay?

AA: Que los pensionados son solamente 3 millones y las personas que trabajan son 23 millones.

¿Por qué pasa eso?

AA: Pasa por dos motivos. El primero, porque muchos no alcanzan el número de semanas, se les pasa la edad y por eso quedan con un bono pensional que, desafortunadamente, se lo gastan enseguida. No es un bono pensional para su vejez.

Otro es porque hay mucha informalidad en Colombia, entonces la gente no cotiza. Y el otro es porque en un país donde el 44% gana menos del salario mínimo, ¿de qué estamos hablando? De 23 millones, cotizan 8 millones 300 mil solamente. Y de esos, solamente se pensionan 3 millones.

Un país que tiene 23 millones de trabajadores y hoy se van a pensionar tres millones es un país que tiene que mirar y decir que algo está mal.

¿Cuánto se gasta el Estado al año en pensiones?

AA: Al Ministerio de Trabajo le llegan aproximadamente 26 billones de pesos al año.

¿Por qué hay que asumir?

AA: Primero las pensiones no son baratas y en Colombia pasa un tema muy grave y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio. Por ejemplo, una persona que se gane 25 salarios mínimos en Colombia, el Estado le regala en subsidio 735 millones de pesos. Y una que se gana un salario mínimo, esa persona tiene 135 millones por encima. Pero uno que se gana 1,5 se gana 74 millones. Los números son absurdos.

¿Por qué sucede esto?

AA: Porque nosotros tenemos un régimen de prima media. Pero el tema no es el régimen de prima media, el tema es el absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan. Es que el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre.

¿Esos subsidios se pagan para qué tipo de pensiones?

AA: Para todos en general. Las del Estado todas tienen esas condiciones.

Esos son los llamados derechos adquiridos por convenciones colectivas.

AA: Esas son por leyes del Congreso, pero lo que nosotros no entendemos, lo que yo no he podido entender es por qué decidieron que los subsidios más altos van a los que más ganan.

Y esos subsidios altos y esas pensiones altas, ¿qué porcentajes son de esos 2 millones 500 mil de pensionados?

AA: No, son muy poquitas. El 75 por ciento de los pensionados están entre cero y dos salarios mínimos. Y el 25 por ciento es el que va de dos a 25 salarios y pueden ser poquitos, pero 735 millones es plata.

Basado en esa cifra, ¿cuál es el espíritu de esa reforma a ese sistema de pensiones, a ese sistema de protección de la vejez, que tiene planteado el Gobierno?

AA: Lo primero es que el Gobierno tiene varios inamovibles. El motivo por el cual existen los inamovibles desde campaña es que un país donde hay 23 millones y solamente se pensionan 3, ¿de qué reforma pensional hablan?

Lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación entre los dos regímenes, el de ahorro individual y el de prima media, porque no se va a acabar el de prima media, porque aquí muchos pobres necesitan el apoyo (el de prima media es Colpensiones, el público), que se les ayude, que se les subsidie.

Entonces lo que nosotros queremos hacer es crear una especie de pirámide en donde esté un sector solidario, es decir, Colombia Mayor, ancianos desprotegidos que son una cantidad y que han trabajado toda la vida y salen a pedir un subsidio.

¿La idea es garantizarles una pensión mínima y digna?

AA: Sí, eso es lo que nosotros queremos.

¿De un salario mínimo?

AA: No, todavía no hemos podido llegar hasta allá, esa es la esperanza que tenemos, pero por ahora vamos en 80 mil pesos mensuales. Cuando llegamos estaba en 45 bimensual, hoy está en 80 mensual.

¿La idea inicial del Gobierno es subirlo más o menos a cuánto?

AA: Nosotros esperamos terminar este año en 100 mil. Con la reforma estamos viendo los números porque el presidente ha dicho siempre que eso debe ir a la mesa de concertación.

Ustedes dicen que hay unos inamovibles que son, entre otros, la edad, la cotización, la pensión de supervivencia y el tema de los derechos adquiridos y los subsidios. Si nada de eso se va a tocar, ¿cómo van a hacer o qué tienen en mente en el Gobierno para bajar la famosa bomba pensional?

AA: Nosotros estamos pensando que, al equilibrar los subsidios, hay gente que va a perder. Pero como va a haber un período de transición grande seguramente no va a afectar a mucha gente. Lo que queremos es que se respeten los derechos adquiridos del pensionado y del que no está pensionado, pero que está a punto o está cerca.

¿Estamos hablando de más o menos cuánto? ¿qué cuenta tiene el Gobierno?

AA: No te sabría decir, pero mínimo ocho años.

¿Y cuál es la idea del Gobierno para que más gente cotice, para que más gente se pensione?

AA: Primero nosotros tenemos que formar a la gente con pertinencia, es decir, formarlos en lo que necesita. Segundo, Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y el mundo va cambiando, el mundo no lo espera y uno hace entonces una cosa indebida.

Ahí viene entonces el tema de contratar por horas, de hacer teletrabajo, contrato por días, ¿pero eso no es lo que las centrales obreras dicen que es pauperizar y empeorar las condiciones de trabajo?

AA: Exacto eso es lo que ellas dicen. Por eso los vamos a llevar a la mesa de concertación para escuchar sus opiniones y sumar entre todos, construir entre todos.

Pero dicen los críticos que esa propuesta es para ayudarles a las empresas, no a los jóvenes.

AA: Están equivocados, porque de todas maneras la persona se va a emplear. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en la oficina, sino dos horas.

¿Eso no es como cortar por lo sano?

AA: No, él tiene derecho a que se le cotice, hoy tiene que cotizar por las dos horas.

De todas maneras, para bajar esa bomba pensional, el gobierno debe tener otra carta, dicen algunos.

AA: Pero, ¿cuál bomba pensional? Aquí en el año pasado sobró plata.

¿Cuánto sobró?

AA: Varios billones, es que aquí no hay ninguna bomba pensional.

Pero si sobró esa plata, ¿por qué no se repartió a los que no se están logrando pensionar?

AA: Porque no está en la ley.

¿Qué pasa entonces con las pensiones de los llamados regímenes especiales? Y estamos hablando no solamente de magistrados, de altos exfuncionarios del Estado, estamos hablando de regímenes para las Fuerzas Militares, para el magisterio, para los jueces, incluso para trabajadores oficiales. ¿Qué pasa con ellos?

AA: Son temas que se van a llevar a la mesa, pero yo sí quiero dejarle claro que hay dos sectores que para nosotros no deben ser tocados por lo que representa su trabajo en el país: son los militares y los maestros.

Esos para el gobierno, en su borrador, deben mantenerse allí…

Yo quiero llegar al punto de los beneficios económicos periódicos, porque es que allí es donde está la nuez del asunto y esos son los 10 millones de trabajadores que hoy ganan menos del salario mínimo y no tienen nada, les toca pagar a ellos su pensión, ¿De dónde?

Entonces, con un piso de protección social, donde el señor contratante o empleador de lo que le paga a el trabajador tiene que pagar 15 por ciento a beneficios económicos periódicos, el Gobierno le da del 20 por ciento sobre lo ahorrado y ahí van creando una renta para que no termine en cero.

Siempre en todos los Gobiernos se le hace el quite a esa reforma pensional porque lo ven como el coco. ¿El Gobierno es consciente de que va a sentarse a concertar, a recibir todas las propuestas de empleados, de gremios, de sindicatos, de una de las reformas que es uno de los grandes motivos de las protestas y que, seguramente, si la llevan al Congreso, va a ser motivo de muchísima polémica?

AA: Nosotros estamos tratando de concertar para que sea un motivo de menos polémica. Pero la polémica en un tema tan delicado siempre la habrá. Lo importante aquí no es si hay polémica o no, no es esquivar la polémica, aquí lo importante es pensar en el beneficio y el interés general, sea popular o impopular.

¿Cuándo se presentaría la reforma?

AA: Yo pienso que no en marzo, sino en la otra porque esto hay que hablarlo. Ese tema del diálogo social no es fácil y, cuando uno lleva el interés general de primero, tú sabes que los políticos le caminan mucho a eso, a mí me ha ido divinamente con los políticos.

Por eso la van a poner de ministra del Interior. En cualquiera de las dos carteras usted tendrá que defender esa reforma pensional

AA: Sí, así sea en la Luna.

¿Ese va a ser el proyecto estrella del Gobierno Nacional en la segunda legislatura, en la legislatura que viene?

AA: Pues yo no sé si el proyecto estrella, pero sí es muy importante para la sociedad colombiana. Yo lo que quiero es que la sociedad sienta que, aunque no se le dio el 100 por ciento, porque no se puede, este es un Gobierno que está tratando de darle lo más que puede y está restringiéndole a los privilegiados, que no es fácil.

