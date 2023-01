Reforma tributaria estaría en riesgo: estas son las cuentas en el Congreso

Para que sea aprobada en Senado se necesitan unos 55 votos y en este momento las cargas políticas estarían divididas.

Habría 34 votos en contra, 39 a favor y tanto Cambio Radical como Partido de la U estarían indecisos.

“El partido de la U decidido aplazar su decisión oficial hasta el próximo lunes. Yo particularmente espero que el partido no se suicide políticamente, no le dé una cachetada a la ciudadanía”, dijo el congresista Roy Barreras.

Para Gustavo Bolívar, la reforma tributaría estaría en manos de Cambio Radical y Partido de la U, que tienen 17 y 14 senadores respectivamente.

El que puso a tambalear la aprobación fue el Partido Liberal.

“El liberalismo tanto en Cámara como Senado decidió votar no a la reforma tributaria porque es una reforma inconveniente para el país; no genera empleo”, afirmó Guillermo García del Partido Liberal.

El presidente Iván Duque, entretanto, defendió la reforma tributaria ante el empresario vallecaucano.

El próximo lunes empiezan los debates en plenaria de Senado y Cámara para determinar el futuro de la también llamada ley de crecimiento económico.