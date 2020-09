“Si quiere ayudar, que convenza a sus aliados de las FARC para que cumplan”: Ernesto Macías a Santos

Aunque Iván Duque por ahora no se pronuncia sobre las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en entrevista con Noticias Caracol, desde el partido de gobierno llegaron respuestas.

“Todo cuanto está ocurriendo en Colombia es consecuencia de ese mal acuerdo de paz que firmaron. Entonces, si él ahora quiere ayudar, pues que convenza a sus aliados de las FARC para que cumplan lo que firmaron, porque hasta hoy no están cumpliendo en nada”, dijo el senador Ernesto Macías.

Para el expresidente Santos, la gran oportunidad que tiene el presidente Iván Duque de unir al país está en la implementación de los acuerdos de paz.

“El punto uno del acuerdo tiene que ver con todo el desarrollo rural, que es donde está concentrada la pobreza y la violencia en este país. Si hacemos un acuerdo sobre eso, que es una deuda que tenemos con los campesinos y con el campo hace 200 años, pues sería un avance enorme”, dijo el nobel de Paz.

Y en ese camino, afirmó que está dispuesto a sentarse a dialogar, solo espera la señal: “Lo he dicho muchas veces, si me senté con Timochenko para hacer la paz cómo no me voy a sentar con el expresidente Uribe o con el presidente Duque. Es obvio que sí”.

El expresidente señaló también que los partidos de oposición e independientes estarían dispuestos a este acuerdo.

Publicidad

“A nadie sensato le interesaría participar en un gobierno sensible y sin agenda, pero al presidente Duque le quedan dos años larguísimos y la prioridad de todos debería ser la recuperación de la economía y la protección de los vulnerables”, indicó Roy Barreras, senador por el partido de la U.

El gobierno Duque, en reiteradas ocasiones, al hacer un corte de cuentas sobre lo que recibió de la implementación, ha señalado el compromiso de una paz basada en la legalidad y ha exigido justicia y reparación a las víctimas.