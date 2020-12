Duque dice que con la vacuna del COVID-19 “es preferible la persuasión que la imposición”

El presidente Iván Duque sancionó este miércoles la nueva ley de vacunas que establece gratuidad en la del COVID-19 y prioriza los grupos poblacionales vulnerables. Además, determina beneficios tributarios a los empresarios que inviertan recursos en la compra de dosis.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que también hay “excepciones de responsabilidad a las farmacéuticas en la búsqueda de tener la mayor capacidad de negociación del país”.

Y agregó: “Nosotros quedamos autorizados para tramitar una póliza de seguros para el país para cubrir estas eventualidades”.

Frente al tema de la negociación para traer dosis de vacunas a Colombia , el jefe de Estado sostuvo que “los avances son grandes y quizás la razón por la cual no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación nosotros no la vamos a divulgar, porque muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad”.

Por último, Duque señaló que es partidario de la aplicación voluntaria de la vacuna del COVID-19.

“Ningún sistema de inmunización de América latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición. Yo creo que en esto es preferible la persuasión”, puntualizó.