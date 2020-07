“El pico del coronavirus no es un día, puede durar dos o tres semanas”: experto

El pico del coronavirus en Colombia se ha vuelto en el principal tema de conversación entre los ciudadanos. ¿Está cerca? ¿Cuánto durará? El médico salubrista Luis Jorge Hernández lo explica de una manera sencilla.

“Estamos en la expansión, en la curva ascendente, muy cerca del pico epidémico. Hay que decir que ese pico epidémico no es un día o un momento, puede durar varias semanas, puede durar dos o tres semanas. En Santiago de Chile duró tres semanas, estaban en 105% de ocupación de UCI y van en 85%. Vamos un mes atrasado de ellos”, sostiene el experto.

Además, señala que “vamos a llegar a un punto en que los recuperados superen a los casos activos y eso implica que hemos pasado el pico epidémico. Va a ser muy importante lo que ocurra en las próximas semanas”.

Según sus cálculos, el famoso pico irá hasta mediados o finales de agosto; allí comenzaría a bajar.

“Depende de no bajar la guardia. No solo hay que tener más UCI, hay que evitar llegar a las UCI. Si en la casa hay adultos mayores, use tapabocas”, sostiene.

Pero ojo, este no será el único pico del coronavirus en Colombia.

“Es el primero de varios picos. Muy seguramente -antes de que termine el año- vamos a tener dos o tres. En qué consisten esos picos: se van a infectar personas que no se han infectado. Si no nos infectamos ahorita, nos vamos a infectar después, pero ya hemos ganado experiencia e intervenciones sociales. Los segundos y terceros picos pueden ser más moderados si aprovechamos esa experiencia y reforzamos la higiene respiratoria, de manos y la cuarentena", apunta.