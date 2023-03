Especialista aclara los mitos y verdades de sentarse en puesto caliente: “Es una colombianada”

“Agüeros o no, a mí me pasaba. Me sentaba con el puesto caliente dejado por una persona y me hacía bajar el ciclo menstrual”, comenta una usuaria en redes desde Santa Marta. Frente a este y otras creencias populares relacionadas con el tema, el médico internista Juan Carlos Hernández aclara dudas frecuentes.



¿Qué pasa si me siento en un puesto caliente?

Muchos expresan que esta práctica es perjudicial para la salud , sin embargo, el médico dice que esto es algo que solamente sucede en Colombia. Ante esto, aclara que esto “no tiene nada que ver, no predispone infecciones, y es una costumbre que se ha arraigado en nuestro país de cuando alguien se levanta de una silla, la otra persona espera de pie hasta que 'se enfríe' y posteriormente se sienta”.

“Una persona que se siente en un sitio va a calentarlo porque está viva, circula sangre y hace que la temperatura corporal empiece a estar en las cosas que uno utiliza, ya sea la ropa o una silla”, asegura.

¿Y si me siento en un asiento caliente por el sol?

Publicidad

También es mito. Hernández explica que, al sentarse en una silla o una baldosa que le da el sol, uno lo que hace es tocar el sitio con la mano y tolerar el grado de temperatura. “Si la toleramos bien con la mano, muy probablemente al sentarnos no habrá nada”.

Lo que si es verdad es que, según el material, algunos asientos o superficies pueden tener una mayor tendencia a causar una quemadura de primer grado por temperaturas muy extremas, “pero no tiene nada que ver con el puesto de un autobús”.

¿Y entonces los riñones y las hemorroides?

Publicidad

Uno de los pensamientos más comunes es que los asientos calientes afectan órganos, especialmente los riñones. “Esto no tiene nada que ver porque los riñones están en la parte posterior, mucho más arriba de la parte glútea”.

Las hemorroides, lo cual es una inflamación de las venas del ano y el recto, tampoco se producen por estas prácticas, ya que su causa se da “casi en un 99% por cuestiones de estreñimiento y problemas digestivos”.

¿Y las infecciones urinarias?

Las infecciones urinarias pueden categorizarse como ascendentes y locales. Entre las causas más frecuentes de esta afección están el poco ir a orinar o hacer sus deposiciones en un baño con malas condiciones de aseo.

”Cuando alguien acude a un baño público, lo ideal es que esté aseado. Se recomienda cubrir la parte donde se va a sentar la persona”, esto con el fin de no predisponer infecciones.

Publicidad

A pesar de la evidencia científica, muchos argumentan que sí existen riesgos reales para la salud derivados de sentarse en un “puesto caliente”, por lo cual mantendrán las medidas de autocuidado pertinentes.