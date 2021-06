¿Puedo beber alcohol después de la vacuna del COVID? Experto resuelve esta y otras dudas

El doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y coordinador nacional de la OMS en Colombia sobre estudios del coronavirus, resolvió varias dudas que tienen los colombianos sobre la vacuna del COVID.

¿Qué restricciones hay después de haberse aplicado la vacuna del COVID.?

Las restricciones son mínimas, hay dos que quiero resaltar: una persona no se puede vacunar con una vacuna diferente los siguientes 15 días, esto es más para hacerle seguimiento a los procesos adversos. En principio, no recomendamos que una persona consuma licor, pero no está contraindicada una copa de vino o una cerveza.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme si me dio COVID?

En principio, 90 días y básicamente porque si medio COVID las personas pueden seguir teniendo síntomas y pueden pensar que son síntomas de la vacuna del COVID. Segundo, la enfermedad genera inmunidad, es casi una vacuna el hecho de que a la persona le dé COVID. La vacuna puede ser administrada después de ese tiempo.

¿Qué no se debe hacer después de que me pongan la vacuna?

Publicidad

Pensar que ya está protegido completamente con una primera dosis. Debemos seguir usando tapabocas, distanciamiento, estar en espacios ventilados. La primera dosis empieza a actuar 7 o 10 días después. La segunda dosis tiene su máxima potencia 15 días después. En ese intervalo vemos que las personas consideran que ya están protegidos y no toman las medidas.

¿Qué efectos secundarios puede tener mi cuerpo en el sistema hormonal y cerebral luego de aplicarme la vacuna?

Las vacunas tienen efectos como dolor en el sitio de la aplicación, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, pero en el sistema endocrino y cerebral esperamos que la vacuna no esté haciendo ningún efecto importante en esos sistemas del ser humano. La fiebre es normal que ocurra. Si tengo fiebre o síntomas respiratorios, debo ir a un centro de salud.

¿Qué efectividad tienen las vacunas que se están aplicando con respecto a la aparición de nuevas cepas?

Las vacunas están protegiendo efectivamente contra las variantes que circulan en Colombia, que son la variante alfa y gama. Para la beta y delta estas vacunas pierden un poco de efectividad si lo comparamos con la cepa original. Las vacunas siguen siendo efectivas. A las personas que no se han vacunado, deben hacerlo. Las vacunas salvan vidas en el mundo y en Colombia.