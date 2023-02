Explantación de prótesis mamaria: ¿por qué varias mujeres le apuntan a este procedimiento?

En las últimas semanas varias figuras públicas en redes sociales han abierto la puerta a una conversación necesaria sobre el procedimiento de explantación de prótesis mamarias.

Este es el caso de Daniela Vargas, diseñadora industrial y generadora de contenido más conocida como Tuti Vargas. “La explantación de prótesis mamarias fue: renuncio a lo que no es mío y vuelvo a conectarme con lo que es Daniela Vargas", contó.

La joven comentó que su explantación ocurrió 9 años después de haberse sometido al procedimiento, cuando tenía 24 años y se dedicaba al mundo del modelaje.

“Yo en ese momento empecé a compararme porque es inevitable hacerlo en ese medio”, afirmó. Además, dijo que “en ese tiempo estaba muy de moda las prótesis. Todas las figuras públicas que uno veía, las modelos, las actrices, tenían ‘buenos senos’”.

Una etapa en donde dice que "disfrutó sus prótesis al máximo", pero que sin duda, después de un tiempo, la hizo replantear y decir "quiero quitármelas" por antecedentes familiares de cáncer de seno y señales claras de rechazo de su organismo hacia las prótesis.

Vargas manifestó que se sentía “cansada, con fatiga y emocionalmente diferente". Lleva un mes y quince días de explantada y se siente distinta.

“Me siento con mas energía, ya no se me cae tanto el pelo, me siento con motivación, es completamente diferente, puede ser un tema psicológico, pero físicamente el cuerpo me dice: ‘Gracias por retirarte las prótesis’”, aseguró.

Además, hace una invitación para que aquellas que desean colocarse implantes sean conscientes sobre el motivo real que las llevó a tomar la decisión.

Las pacientes que en el proceso han decidido que lo mejor era la explantación de prótesis mamaria, tienen varios motivos como presentar síntomas relacionados con el síndrome de ASIA, una condición poco común.

La presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Lina Triana, explica que en algunas pacientes las prótesis “empiezan a ponerse gruesas y el cuerpo dice: ‘No la quiero, no la quiero”, eso es una contractura capsular”.

El seno puede llegar a sentirse duro y “ya no es natural, pero de ahí a la enfermedad de ASIA hablamos que el implante hace una reacción sistémica casi siempre como una causa inmunológica y empieza a decirle al cuerpo que hay algo que le está molestando, una inflamación crónica”.

Por su parte, la cirujana plástica Claudia Restrepo dice que “hay varias posibilidades de reconstrucción y dependiendo del tamaño del seno y prótesis se define qué tipo de cicatrices se dejan. Dependiendo del volumen, también tomas la decisión si le pones grasa propia del paciente o con solo tejido mamario, lo que sí es importante es saber que los senos sí van a quedar pequeños y que no es posible reemplazar (las prótesis) con un volumen tan grande”.

En Colombia hay aproximadamente tres millones de mujeres con implantes mamarios y la cifra sigue en aumento, pero a la par se le van sumando aquellas que consultan para explantarse.

La invitación de los profesionales de la salud y de quienes han decidido dar cualquiera de los dos pasos (implantarse o explantarse) es que se haga bajo información plena y verídica y que la decisión final sea consciente.