Habla primer médico colombiano vacunado contra el COVID-19: “necesitamos la cooperación de todos”

El primer médico colombiano en vacunarse contra el COVID-19 fue Mario Jaramillo, quien vive en Bristol (Inglaterra) hace 26 años. El doctor contó cómo fue el proceso y pidió a sus compatriotas no creer en las ideas negativas sobre las vacunas.

“Todo va perfecto, hace dos días me la puse y no he tenido ningún efecto. No noto la diferencia. Después de la aplicación tocó esperar 15 minutos para ver si tenía algún efecto, pero no pasó nada y la segunda dosis es en un mes”, contó el doctor Mario Jaramillo.

El médico cree que “Colombia se demoró en hacer la adquisición” de la vacuna porque el proceso iniciaría en abril , pero dejó claro que cuando llegue al país “necesitamos la cooperación de todos, es algo que debemos hacer, es un deber no un derecho”.

Mario Jaramillo finalizó diciendo que no hay que creer en las dudas que aparecen en las redes sociales, porque “en la vida laboral, que es donde me muevo, la tendencia general es que es algo que debemos hacer. Me parece que todas las ideas negativas contra las vacunas son mal infundadas por gente mal informada”.