La lactancia materna no se debe suspender tras contagio con COVID-19

La lactancia materna es una forma fácil y económica de asegurar que los recién nacidos reciban los nutrientes que necesitan durante los primeros meses, por eso hoy, más que nunca, es necesario garantizar la salud de los niños.

Y ni siquiera la infección por COVID-19 debe impedir que una mamá lacte a su hijo.

Hasta ahora se sabe que el virus no pasa a través de la leche materna. Incluso, si la mujer está muy enferma, existe la opción de extraerle leche para darle a su bebé.

Por lo tanto, las autoridades de salud hacen una petición especial para que las mamás se asesoren bien, resuelvan dudas, temores y tomen todas las medidas de protección necesarias para que la lactancia sea segura y no se prive a los niños de este alimento vital.

Si la mayoría de niños recibiera lactancia materna se salvarían casi un millón de vidas infantiles.

"La leche materna es el alimento que todo niño necesita en el inicio de su vida y es además la principal vacuna contra la desnutrición crónica", asegura Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, promotora de la lactancia materna.

Este debe ser el único alimento desde la primera hora hasta los seis meses de vida y complementario a partir de esa edad, con otros alimentos, ojalá hasta los dos años.

Hoy en medio de una pandemia, el temor no debe ser obstáculo para lactar.

“Si la madre que ha tenido a su hijo recientemente ha salido positiva en diagnóstico COVID, no tiene que suspender la lactancia materna. Los estudios no han encontrado virus en la leche materna, quiere decir que puede continuar con la lactancia, amamantando a su hijo”, afirma la pediatra Lina Osorio.

Con COVID o sin COVID las mamás deben extremar las medidas de protección para que la lactancia sea una práctica segura.

“Debe tener el tapabocas convencional, lavarse las manos antes y después, y es importante desinfectar las superficies de contacto con ella o el bebé para evitar el contagio. Es importante recordar que la lactancia da anticuerpos, la va a defender frente al COVID”, añade la pediatra.

Amamantar no solo beneficia al bebé, protege a la mujer de hemorragias y depresión posparto, diabetes, obesidad, infarto y cáncer de ovario. Incluso, algunos estudios aseguran que la lactancia materna evitaría 20 mil muertes al año en el mundo por cáncer de seno.

Por eso, esta Semana de la Lactancia Materna nos recuerda la importancia de apoyar y estimular dicha práctica.

En Colombia, usted puede participar en la tradicional lactatón de manera virtual compartiendo una foto de lactancia materna en sus redes sociales.