¿Hay escasez de vacunas COVID en Colombia? Ministro de Salud responde a quejas

Ante la queja en varias ciudades sobre una aparente escasez de vacunas COVID, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró cómo es el proceso de distribución de los biológicos y aseguró que hay dosis suficientes.

“Segundas dosis hay suficientes en el día de hoy, mañana llegarán cerca de un millón de vacunas COVID. Nosotros tenemos vacunas suficientes y ya se les ha entregado a todos los departamentos del país parte de las segundas dosis. De manera que aquí no hay ningún reporte de intranquilidad simple y llanamente las vacunas están ahí y van a estar disponibles para la vacunación”, aseveró el ministro de Salud.

En contexto: Rifirrafe de Daniel Quintero y Ministerio de Salud por vacunación en Medellín

Respecto a la polémica por las declaraciones del alcalde de Medellín, Ruiz explicó:

“El alcalde tenía vacunas disponibles dentro de las neveras de la Secretaría de Salud de Medellín, en el momento que hizo el anuncio; esto nosotros lo sabemos y lo conocimos por el propio inventario que se hizo el día de ayer después de que el alcalde hace tal aseveración y evidenciamos que tenía más de 15 mil vacunas disponibles en su propia nevera. Se conversó con la Secretaría de Salud de Antioquia, porque el mecanismo de distribución aquí es que se envía del Ministerio de Salud a la gobernación y de la gobernación a la propia Secretaría de Salud de las diferentes ciudades, eso se hace desde cada departamento y la secretaría se comprometió a enviarle hoy otra cantidad suficiente de vacunas y también en el día de hoy y mañana de las entregas que se tienen previstas de Pfizer y AstraZeneca se le hará esta noche la entrega de otras vacunas”, detalló el funcionario.

En cuanto al comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá sobre escasez de dosis de Pfizer en la ciudad, por lo que las personas agendadas para su segunda vacuna han presentado inconvenientes, Ruiz afirmó que no tenía conocimiento de esa información, exhortó a que hagan el inventario y cuestionó que no le hayan informado al Ministerio de esta situación en particular. “El territorio es el que tiene la obligación de hacer seguimiento y evaluar cómo se da la situación específica de la vacunación”, subrayó Ruiz.

Error en cifras

Sobre el error de las cifras por muertes COVID, que en el último informe fueron 648, pero se omitió el reporte de dos departamentos , el Ministro de Salud explicó que “en el Instituto Nacional de Salud que consolida todos los días los datos de registro que hacen los departamentos de los fallecimientos se presentó ayer un error humano y se dejó de contabilizar los dos departamentos (Valle y Cundinamarca). En este momento está corriéndose nuevamente la base de datos y en la tarde de hoy se dará la fe de errata para poder establecer y obviamente va a aumentar la cifra de ayer”.

Ruiz estima que el crecimiento de mortalidad por el virus generado por el pico de alrededor del 25 de mayo “se va a extender durante las próximas tres semanas”.