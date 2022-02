¿Se puede donar sangre si se estuvo contagiado de COVID-19?

Frente a la donación de sangre siempre han existido varias preguntas, a las que ahora se suman todo lo relacionado con el COVID-19 y la duda sobre si se puede donar habiendo contraído el virus en el pasado y también si se debe estar vacunado para hacerlo.

Según expertos, se puede y se necesitan donantes. Quienes hayan estado contagiados y deseen donar solo deben esperar 14 días para poder hacerlo.

Además, aunque es recomendado para enfrentar el coronavirus, no es requisito estar vacunado contra el COVID-19. Si ya recibió el inmunológico, debe esperar 7 días para ser donante. Tenga en cuenta que no importa cuál vacuna se haya aplicado, esto no será relevante a la hora de donar sangre.

Desde la Cruz Roja Colombiana , la directora del banco de sangre, Ayda Rodríguez, informó que se necesita con urgencia sangre O+ y O-. Así mismo aseguró que se mantienen todas las medidas de bioseguridad para contrarrestar el contagio en quienes asistan a donar.

Pero, ¿qué pasa si algún donante es asintomático?

La sangre donada no es sometida a pruebas por el hecho de que el COVID-19 es un virus de transmisión respiratoria y no sanguínea, así que lo que en realidad es relevante, explica Rodríguez, es responder el cuestionario de donación a conciencia y con la verdad.

Los bancos no han cerrado durante la pandemia, pero los donantes sí han dejado de llegar, por lo que la Cruz Roja Colombiana insta a la ciudadanía a salvar vidas.