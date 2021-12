¿Usar medias durante el sexo ayuda a llegar al orgasmo?

Cada vez es más frecuente escuchar personas que dicen que las medias los ayudan a llegar al orgasmo cuando están teniendo relaciones sexuales . No obstante, mucha gente asegura que esa prenda mata el erotismo.

Laura Marcilla, psicóloga y sexóloga, habló con el portal Hipertextual sobre la creencia de que las medias ayudan a llegar al orgasmo.

“Me parece imprescindible recordar que correlación no implica causalidad, que todo influye, pero en el sexo pocas cosas son determinantes por sí solas para alcanzar el orgasmo. Y una de estas cosas es que cada persona tendrá su preferencia en el tema de dejarse o no las medias puestas, pero una persona que no llega al orgasmo habitualmente no lo va a conseguir mágicamente por dejárselas”, indicó.

Además, manifestó que esa creencia es bastante popular entre las personas de ambos sexos: “La idea está tan extendida que hasta podemos encontrar en internet algunos artículos que señalan supuestos estudios científicos en los que parece que las personas que se dejan las medias tienen más facilidad para llegar al orgasmo”.

Se conoció que hay personas que prefieren tener las medias puestas por un mejor agarre con las sábanas o solamente porque el frío en los pies no les permite llegar al clímax.

“En cuanto a la segunda razón, sí que es verdad que si hay una parte del cuerpo muy fría se envía sangre a esa zona para entrar en calor y reduce las posibilidades de llegar al orgasmo”, indicó.

La sexóloga invitó a las parejas a no descartar totalmente las medias a la hora de sostener relaciones y les recomendó que busquen opciones consensuadas para que los dos disfruten.

“A lo mejor podemos empezar debajo de las sábanas o tener un pequeño calentador, incluso podemos aprovechar el tema del frío para masajear los pies a nuestra pareja. Se pueden usar medias bonitas, de lencería que estén a la altura de la rodilla, algo que lo haga parecer erótico. En el sexo no hay fórmulas mágicas, se trata de ir probando para ver cuáles son las posturas, prendas, acciones o roles que más placer aportan”.