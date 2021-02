Verónica Machado fue la primera persona en recibir la vacuna COVID en Colombia

Verónica Luz Machado Torres, enfermera jefe en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo , recibió este miércoles 17 de febrero la primera vacuna COVID-19 en Colombia.

A las 9:17 a.m., tras cumplir los trámites respectivos, fue inyectada con el antídoto en el brazo izquierdo.

“Para mí es un orgullo, un honor que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún sigue acá, entonces me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo”, dijo previamente.

Tiene 46 años y una hija adolescente a la que, afirma, también tuvo que también concientizar, enseñarle y educarla sobre la difícil batalla contra el coronavirus.

De acuerdo con lo dicho por el ministro de Salud Fernando Ruiz, Verónica Machado fue elegida para ser la primera en la vacunación “porque ella representa lo que son los trabajadores de la salud en Colombia , todo lo que han tenido que enfrentar y ese compromiso que han tenido durante todo el año”.

Esta inoculación da inicio al plan nacional de vacunación en el que está priorizada la primera línea de atención del COVID-19: los trabajadores de la salud.

A Sincelejo, Sucre, llegaron 696 dosis de las vacunas de Pfizer y a Montería, Córdoba, 1.332. Estas ciudades son las primeras en aplicar las vacunas COVID-19 en Colombia.

El jueves 18 el plan continúa en grandes capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Además, en Cundinamarca.